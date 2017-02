Räikkönen máris meghajtotta az új Ferrarit

Nem sokkal a bemutató után, még délelőtt pályára lépett a Ferrari új F1-es autója, az SF70H, a volán mögött a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönennel.

A Sauberhez, a Mercedeshez, és a Toro Rossóhoz hasonlóan filmforgatás keretén belül járatta be új F1-es autóját a Ferrari is. Az SF70H pénteken délelőtt mutatkozott be a Ferrari online videójában, és nem sokkal később már az aszfaltra is gördült a gyár saját tesztpályáján, Fioranóban.

Ezúttal a csapat eddigi utolsó egyéni világbajnoki címét szerző Kimi Räikkönen kapta a jelképes jelentőségű feladatot, hogy az első kilométereket megtegye az autóval, de Räikkönen etapja után később Sebastian Vettel is lehetőséget kap. A csapat a szabályok szerint összesen maximum 100 kilométert tehet meg.

Räikkönen az új Ferrariban Forrás: Ferrari

Räikkönen az ilyenkor szokásos protokollt követve először egy ellenőrző kört tett meg, a második etapja során pedig három kört teljesített, ebből a középsőben már tempót autózott, később már egy 58 másodperc alatti kört is teljesített.

Délután Vettel ülhetett autóba, neki megint esős pálya jutott Forrás: CalLoALbanese/Calloalbanese

Összehasonlításként a 2007-es Ferrari F2007 körrekordja Felipe Massával 0:58.366 volt, ez alá csak az F2004 (0:55.999 - Michael Schumacher), az F2003-GA, a 2006-os 248 F1, az F2005 és az F2002 tudott lemenni, most viszont még igen hideg volt, és ez csupán az SF70H első, nem is éles tesztje.

Oldalról nem lesz nehéz megismerni az idei Ferrarit a nagy fehér uszonyáról Forrás: CalLoALbanese/Calloalbanese

Vettel az eredeti tervek szerint 14 órakor vette volna át a Ferrari pilótafülkéjét, de a hűvös időjárás mellé még az eső is szemerkélni kezdett, a pálya viszont nem ázott el igazán, ezért a Ferrarinál a késlekedés mellett döntöttek, és halasztották Vettel programját. Idejük bőven maradt, hiszen arányosan 50 km körüli futásteljesítmény jutott neki a mai nap során.

A Ferrari pilótái és vezérkara Forrás: Ferrari

A négyszeres világbajnok 15:30 után lépett pályára először, szintén egy installációs körre, de később hosszabb etapokat is teljesített a fioranói aszfaltcsíkon, mielőtt a nap végén kerékcsere gyakorlatokat hajtottak végre és csapatfotót is készítettek az új SF70H-val.

Nem volt gond a bejáratáson

A Ferrari a nap végén elárulta, teljesítették a mai napra előírt 100 kilométeres távot a 12 hónap alatt megépített, 56 ezer alkatrészből álló SF70H-val. A fioranói pályán a Pirelli demo abroncsait használták, eleinte Räikkönen vezetésével, Vettel autójára viszont már esőgumikat szereltek, amikor 15:40 körül pályára lépett.

A nap végén az autót elküldték Barcelonába, hiszen hétfőn reggel már kezdődik az idei első, négynapos teszt, amelynek első napján Vettel ülhet a volán mögé, majd Räikkönen következik kedden, mielőtt szerdán és csütörtökön ismét váltják egymást.

