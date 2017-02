A Mercedes nem hagyta annyiban Hamilton motorhibáit

Fájdalmasnak nevezte a Mercedes motorfőnöke, hogy tavaly több erőforrásuk is elromlott, ezért változtattak a konstrukción, javítottak az összeszerelésen, és az üzemeltetésen is.

Az új turbókorszak legjobb rendszerteljesítményű erőforrását alkotta meg a Mercedes 2014-re, és a folyamatos fejlesztések ellenére az autó szíve általában megbízható is maradt. Lewis Hamilton autójába viszont tavaly két terven felüli egységet is be kellett építeni, ráadásul az egyik futamon romlott el. Andy Cowell, a Mercedes motorfőnöke „fájdalmasnak” nevezte a tavalyi hibákat, és elárulta, „borzasztóan” sok vizsgálatot végeztek el az okok feltárása érdekében.

„Brixworth-ben igen nagy változások történtek a kutatási módszereink, a jóváhagyások, a koncepciók áttekintése és megerősítése, a beszállítókkal való együttműködés, az általunk végzett gyártás és az összeszerelés terén is – mondta Cowell. – A motort nagyjából hat ponton változtattuk meg a csapágyak fejlesztése érdekében, három-négy ponton módosítottunk az erőforrás összeszerelésének menetén, majd azon, ahogy üzemeltetjük az élettartama során.

Hamilton az új Mercedesszel Forrás: AFP/Oli Scarff

Cowell szerint maga az erőforrás „minden létező területen” javult, és az energia-visszanyerő rendszer kialakítása még mindig hasonlít a 2014-es változatra, de tavaly óta hatékonyabbá vált, és a megbízhatóságon is dolgoztak, így már hosszabb ideig vethetik alá keményebb terhelésnek. Hozzátette, az idén már nem kell visszafogniuk a modul teljesítményét csak azért, mert az túlmelegszik. Elárulta, az MGU-H és az MGU-K teljesen megújult.

Még változhat az autó külseje

A Mercedes csütörtökön mutatta be az idei szezonra szánt W08 Hybridet, ami a korábban leleplezett Sauberrel és Renault-val ellentétben nem kapott cápauszonyt, viszont egy érdekes, T alakú szárny megjelent rajta a hátsó vezetőszárny előtt. Aldo Costa, a Mercedes főtervezője a Motorsport.com-nak elárulta, Melbourne-ig az autó teljes felülete kicserélődik.

T-szárny jelent meg a tesztautón, amikor Bottas vezethette Forrás: AFP/Oli Scarff

„Rengeteg képet megnéztünk már a többi autóról, de az első versenyig még folyamatos marad a fejlesztés – magyarázta Costa. – Ahogy láthatták, a kis T-szárny nélkül mutattuk be az autót, aztán kipróbáltuk (a szárnnyal). Barcelonában napról napra különböző konfigurációkat próbálunk majd ki. Később egy hosszabb farokrészt is tesztelünk egy Melbourne-re szánt hátsó szárnnyal.”

A világbajnoki címvédő istálló mellett a Sauber és a Toro Rosso is bejáratta már az idei autóját, de az olaszoknak nem volt szerencséje, hiszen az új Renault motorjuk mindössze 6 kört bírt ki. A hír először az F1Today-en jelent meg, de a Motorsport.com is megerősítette, ők úgy tudják, hogy a helyszínen lévő két Renault erőforrásból csak az egyiknél jelentkezett a hiba, amit vizsgálni kezdtek, hogy a barcelonai tesztnapokon már ne forduljon elő.

Az olasz istálló bejelentette, hogy rajtuk kívül álló okok miatt a bemutatójukat vasárnap 18:00-ra halasztják.

A Hondára még mindig munka vár

Az idei szezon egyik nagy kérdése, hogy a Honda felzárkózik-e az ellenfelekhez a teljesítmény és a megbízhatóság terén. Segíthet számukra, hogy eltörölték a zsetonrendszert, de kénytelenek voltak változtatni az erőforrásuk eddigi kialakításán, és Juszuke Haszegawa a McLaren MCL32 bemutatóján elismerte, hogy még a Mercedes tavalyi teljesítményszintjét sem érték el.

Nem elég erős az új McLaren Honda Forrás: LAT Photographic/Steven Tee

„Egyelőre nem, és azt sem tudom, hogy mekkorát ugrott a Mercedes – utalt a 2017-es fejlesztésekre. – Természetesen az a célunk, hogy az erőforrással a legmagasabb szintre eljussunk, és ezt most a Mercedes képviseli. Nem tudom, milyen erős most a motorjuk. Úgy érzem, nem sokkal vagyunk mögöttük, és a szezon elejéig utolérjük őket – mondta a 2016-os szinttel kapcsolatban.

Haszegawa „nagyon sajnálatosnak” nevezte, hogy a Mercedes állítólag nagyot lépett előre a tél során, és csak remélni merte, hogy utolérhetik az Ezüstnyilak erőforrását. Matt Morris, a McLaren főmérnöke szerint a Honda motor kialakítása lehetővé teszi, hogy a legjobbak kihívói legyenek, de jóslásokba ő sem mert bocsátkozni.

