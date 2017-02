Vadítóan vagány lett az új Ferrari

Az első Ferrari előtt tiszteleg a Scuderia új F1-es autója, amelytől azt remélik, hogy Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen visszatérhet vele a csúcsra.

Élő internetes közvetítésben mutatta be a Ferrari SF70H típusjelű új F1-es modelljét. Az elnevezés arra utal, hogy Enzo Ferrari 70 évvel ezelőtt, 1947-ben építette meg első autóját, míg a 125 S-t, az SF továbbra is a Scuderia Ferrarit, a H pedig a hibrid hajtásláncot jelöli.

A Ferrari kiábrándító tavalyi szezon után ismét megpróbálja felvenni a versenyt az élmezőnnyel, várhatóan a Mercedesszel és a Red Bull autóival, ezért már korán fejleszteni kezdték az idei modellt.

A munkájukat azonban befolyásolhatta, hogy augusztusban az egész technikai stábot átszervezték,

és több kulcsember is elhagyta Maranellót - köztük a technikai igazgató, James Allison.

Az új SF70H Forrás: Ferrari

A pilóták és a menedzsment viszont maradt: 2017-ben is Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen kormányozza majd az autókat, és Maurizio Arrivabene is élvezi még az elvárásokat nyilvánosan már nem kommunikáló elnök-vezérigazgató, Sergio Marchionne bizalmát.

Az viszont biztos, hogy a Ferraritól az idén ismét győzelmeket várnak. Ez az új turbókorszak 2014-es kezdete óta mindössze három alkalommal jött össze nekik még 2015-ben, Vettel révén. Tavaly csupán alkalomszerű dobogós helyek jöttek össze a négyszeres világbajnoknak.

Maradt a kitüremkedő orr Forrás: Ferrari

Az idén körvonalazódó trendeknek megfelelően a Ferrari is cápauszonyt kapott a hátára, és a Mercedesen csütörtök délután feltűnt T-szárnyhoz hasonló elem is helyet kapott az autón, de az Ezüstnyíltól eltérően az uszony végére szerelve. Látványosak az autó keskeny, magasan elhelyezett és szokatlan formájú oldalsó légbeömlői, és az előttük elhelyezett légterelők is. Az autó a Red Bulléhoz hasonlóan nagyon meredeken dől előre, amit az új szabályok - főleg a padlólemez elejének megkurtítása - tettek lehetővé.

Az SF70H felülről Forrás: Ferrari

Az autó az új szabályok és a tavalyi modell stílusjegyeinek elegyét hozza. Megmaradt a kitüremkedő orrkúp, de látszólag megnőtt a tengelytáv, és a 2017-es szezonra jellemző formai elemek mindegyike helyet kapott az SF70H-n, amit egyébként egy filmforgatási nap keretein belül már ma kipróbálnak. Az autó természetesen ott lesz a jövő hétfőn kezdődő barcelonai teszten is.

Érdekesek az oldalsó légbeömlők Forrás: Ferrari

A Ferrari a többi csapathoz hasonlóan a leszorítóerő és a légellenállás közötti optimális kompromisszum megtalálására összpontosított. A hosszabb orr és a hátrafelé nyilazott első szárny az új szabályok következménye, és ezeknek tulajdonítják a máris széles körben elterjedt cápauszony megjelenését, valamint az oldaldobozok melletti, „szokatlan" formájú légterelőket is.

Az oldaldobozok tetején is látszik egy extra hűtőnyílás Forrás: Ferrari

A tolórudas felfüggesztés megmaradt az autó elején, de a Ferrari szerint így is átalakították a futóművet, és változtattak a kerékanyákon is, hogy segítsék a szerelők munkáját a kerékcserék alkalmával. Átméretezték a korványszervót és a fékrendszert is a nagyobb igénybevételre számítva. Az erőforrás terén „lényeges előrelépést" tettek, még úgy is, hogy az alapvető elrendezés nem változott, a hibrid rendszer mechanikai elemeit azonban újratervezték.

