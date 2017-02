Hamilton: Mindegy, ki a csapattársam, és honnan jön

A háromszoros világbajnok reméli, hogy a Mercedes jól döntött, amikor Valtteri Bottast választották. Toto Wolff további viaskodásra számít a csapaton belül.

Fontos változás előtt áll a világbajnoki címvédő Mercedes-csapat, miután az egyik alapemberük, Nico Rosberg a 2017-es egyéni világbajnokság megnyerése után bejelentette visszavonulását. Lewis Hamilton tavaly elmondta, nem érdekli, hogy kit ültetnek mellé a másik Ezüstnyílba, de szponzoruk, a UBS rendezvényén hozzátette, reméli, hogy Valtteri Bottas jó munkát végez majd a csapatnál.

„Az embernek mindig lesz csapattársa. Mindegy, hogy ki, és honnan jön. Azt tudom, hogy én honnan származom, és még mindig azért vagyok itt, hogy nyerjek. Az én célom továbbra is pontosan ugyanaz, mint eddig. Az ember reméli, hogy a csapattársa beilleszkedik, és pozitív srácként közelít a csapathoz, hiszen több, mint ezren dolgoznak nálunk. Ez nem csak rólam és róla szól.”

Hamilton egy divatbemutatón járt február elején Forrás: AFP/2017 Getty Images/Frederick M. Brown

Bottas elmondása szerint Hamilton üdvözölte már a csapatnál, de a brit pilóta is csak találgatja még, hogy Heikki Kovalainen után a második finn csapattársával milyen lesz majd együtt dolgozni.

Minden rendben lesz. Nagyon keveset tudok róla, de érdekes lesz látni, hogy miként alakulnak majd a dolgok, hogy milyen jó is ő valójában, milyen gyorsan veszi fel a ritmust, hogyan kezeli a nyomást. A legérdekesebb mindig az ellenfelem elméje. Valtteri alapvetően nagyon kedves, nyugodt, és könnyed, nagyon sok pozitívumot hoz magával csak azért, mert finn.”

Bottas csatlakozik Hamiltonhoz Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Hans-Dieter Seufert

Sokan kíváncsiak arra, hogy Bottas labdába rúghat-e Hamilton mellett, és ki tudja-e harcolni a szerződéshosszabbítást a Mercedesnél. Bár új főnöke, Toto Wolff korábban Bottas menedzsere is volt, a BBC 5 Live rádióműsorban még ő maga sem mert jóslásba bocsátkozni a várható eredményekkel kapcsolatban.

Ez nehéz kérdés. Még nem láttuk Valtterit olyan autóban, ami képes a világbajnoki címre.”

„A Williamsnek nagyon jól sikerült a 2014-es szezon, rendszeres vendégek voltak a dobogón, de még nem láttuk (Bottast) a legjobbak ellen küzdeni, és a képességei csúcsán teljesíteni. Nem írnám le rögtön Valtterit, de az nyilvánvaló, hogy Lewis már régen a csapattal van, ismeri az istállót és az autót, úgyhogy az új érkezőnek nehéz dolga lesz.”

Bottas és Wolff jól ismerik egymást Forrás: Daimler AG/Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.

Wolff szerint Bottas belépésével „új tényező” jelenik meg a Mercedesnél. Elmondta, a finn pilótát „nagyon apolitikus srácként” ismerte meg, és ez „lehetőséget, és talán több időt teremt számunkra, hogy a pilótáink viszonya mellett más dolgokra több időt fordítsunk”, de hozzátette, nincsenek illúziói, Hamilton és Rosberg viaskodása után Bottasszal is nehéz pillanatokra számít.

Valtteri győzött már junior kategóriákban, és eddig is nagyon versenyképes volt, ez nyilvánvalóan nem azért alakult így, mert könnyű kezelni őt. Nem számítok sima ügyre, de Valtteri illik legjobban Nico helyére. Választhattunk volna fiatalabb pilótákat, akik nagyon ígéretesek, de talán nem olyan tapasztaltak, mint amennyire mi szeretnénk, és nagy sztárokat is, de Valtteri volt a legjobb lehetőség ahhoz, hogy megtartsuk a csapat dinamikáját a pilóták között, és az autó fejlesztése terén is.

