Ross Brawn, az F1 új sportigazgatója elutazik a jövő hét után esedékes barcelonai tesztre, hogy személyesen egyeztessen a csapatokkal. Időt kért az F1 felvirágoztatására, és ismét szórakoztató versenyeket ígért.

Telefoninterjút adott a BBC 5 Live rádióműsornak Ross Brawn, az F1 új sportigazgatója. A Honda, a Brawn GP és a Mercedes korábbi csapatfőnöke január végén vállalt ismét munkát a sportban, a feladata az lesz, hogy az F1 elnök-vezérigazgatója, Chase Carey és a kereskedelmi igazgató Sean Bratches mellett rendet tegyen az F1 sportszakmai, technikai és a működést érintő gazdasági kérdésekben.

Brawn tavaly már tanácsadóként feltűnt Carey oldalán, és Brawn korábbi munkatársa, Toto Wolff ezért nem is lepődött meg, hogy a 62 esztendős szakember visszatér. Úgy vélte, Brawn „a legmegfelelőbb a feladatra” és „képes lesz sokkal jobban kormányozni a sportot egy olyan irányba, ami a show érdekét szolgálja, miközben megérti a csapatok működésének határait.”

Vajon meddig lesz szívélyes Brawn fogadtatása? Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

A rutinos szakember összesen 22 világbajnoki cím megnyerésében vett részt a Benettonnál, a Ferrarinál és a Brawn GP-nél Michael Schumacher és Jenson Button oldalán, valamint technikai igazgatóként, és az autó társtervezőjeként a Jaguar színeiben győzött a Le Mans-i 24 órás versenyen is. Most új szerepköréről elárulta, érti a gondokat, de időre van szüksége a megoldáshoz.

Egy adott időszak alatt a csapatok arra összpontosítanak, hogy mire van szükségük a lehető legjobb versenyképességhez. Az FIA azzal foglalkozik, hogy a sportot a lehető legigazságosabb formában szabályozza, a jogtulajdonos pedig a lehető legjobb üzleteket akarja kötni. A jövőben a jogtulajdonosnak az is a feladata lesz, hogy a show a lehető legjobb és legszórakoztatóbb legyen” – mondta Brawn a Bernie Ecclestone és a CVC Capital Partners utáni korszakról.

Schumacherrel mindent megnyert, majd Brawn még erre is rátett egy lapáttal, és saját csapatával is világbajnok lett az F1-ben Forrás: AFP

„A jövőben minden technikai, sportszakmai és gazdasági döntésnek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek, hogy lássuk, jobbá, szórakoztatóbbá, gazdaságosabbá teszik-e a sportot? Ezeket az elmúlt néhány év során alacsony prioritással kezelték, és fokozatosan egy jobb irányba kormányoznánk a sportot, de ezt nem lehet gyorsan megtenni, mert nagyon bonyolult. Igen sok értékgazda van jelen, és a kialakult szerkezet is megakadályoz minket ebben.”

Noha Brawnt nagy tisztelet övezi, az F1-es csapatok már most nyugtalanok, mert az F1 új tulajdonosa, a Formula One Management (Liberty Media) várhatóan átrendezné a jogdíjak elosztását, még akkor is, ha erre 2020 előtt nincs sok lehetőségük.

Brawn az F1 politikai színterét is ismeri, bár könyvében bevallotta, hogy ezen a téren nem mozog otthonosan Forrás: AFP

A Sauber és a Force India több pénzt akar, a nagyok pedig állítólag szerveződnek, mert nem akarják kevesebbel beérni. Ráadásul az is lehet, hogy az EU is elkezd vizsgálódni különböző üzleti visszásságok miatt.

Időre van szükségünk, de az üzenetünk az, hogy megtaláljuk a módot, hogy a sport a lehető legszórakoztatóbb és gazdaságilag a legéletképesebb legyen a jövőben,

és bízom abban, hogy nyomást gyakorolhatunk a sport javítása érdekében. Nem bírálom a csapatokat, csupán a saját tapasztalatomból tudom, hogy a prioritást a versenyben elfoglalt hely élvezi. Ez teljesen rendben van, nekik ezzel kell foglalkozni. Ezért a mi dolgunk, hogy a már említett területeken fejlesszük a sportot.”

Brawn elárulta, kinevezése és visszatérése óta még nem tudott mindenkivel egyeztetni, akivel szeretett volna, de ellátogat a jövő hét után kezdődő barcelonai tesztre. „Akikkel már tárgyaltam, nagyon pozitívak voltak a változásokkal, és nagyon optimisták a jövővel kapcsolatban. Azt kell mondanom, még Toto is, és ez örömteli.”

