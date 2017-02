A Sauber versenyzője, Pascal Wehrlein hátsérülést szenvedett, amikor felborult a januári Bajnokok Tornáján, ezért egy újonc helyettesíti a teszten. Az egész szezonja rámehet a bakira.

Orvosai tanácsára nem vesz részt az idei első teszten Pascal Wehrlein, a Sauber versenyzője, értesült a Motorsport.com. A hivatalos bejelentés egyelőre várat magára, de a portál szerint Wehrlein a januári Bajnokok Tornáján hátsérülést szenvedett, amikor egy háromkerekű Polaris Slingshottal megcsúszott, a védősávnak ütközött, majd Felipe Massa autójára ráfutva felborult.

Wehrlein és utasa önállóan kiszállt az autóból, saját lábán távozott, és még interjút is adott az ijesztő baleset után, de a kivizsgálások során kiderült, hogy nem úszta meg sértetlenül a történteket, és kénytelen kihagyni a február 27-én kezdődő négynapos tesztet. Egyelőre az sem biztos, hogy március 7-én a következő négynapos etapra felkészült lesz, ezt további vizsgálatok alapján döntik el.

Nem indult jól az év Wehrlein számára Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

A szakportál úgy tudja, Wehrleint a Ferrari tesztpilótája, Antonio Giovinazzi helyettesíti majd. A GP2 tavalyi 2. helyezettje nemrég kipróbálhatott egy 2015-ös Ferrarit a gyártó saját tesztpályáján, Fioranóban, és az is elképzelhető, hogy a későbbiekben Giovinazzi további tesztlehetőségeket kap a Saubernél a pénteki edzések során, de erről egyelőre nem született megállapodás.

A Sauber másik versenyzője, Marcus Ericsson természetesen megkezdi a tesztelést, és Giovinazzival felváltva ülnek majd a volán mögé.

Giovinazzi a Ferrari volánja mögött Forrás: Scuderia Ferrari

A helyzet mindenképpen kedvezőtlen Wehrlein számára, mert ha autóba is ülhet márciustól, valószínűleg akkor is kevesebb kilométert tehet majd meg a volán mögött, mint ellenfelei, ráadásul az idén kiemelten fontos testedzés terén is lemaradhat a sérülés miatt.

Amennyiben Wehrlein a márciusi tesztre sem épül fel, várhatóan Giovinazzi folytathatja a munkát. Roger Benoit, a svájci Blick tudósítója szerint az olasz pilóta már üléspróbán is járt az istállónál.

Egy tesztlehetőségről már lemaradt

A Ferrari tervei szerint Giovinazzi a Pirelli esőgumi tesztjén is részt vehetett volna, ami különösen értékes tapasztalat lehetett volna az újonc pilóta számára, de a gyakorlás meghiúsult, mivel Sebastian Vettel összetörte a kifejezetten erre a célra átalakított tesztautót, amit másnapra nem tudtak megjavítani. Vettel esőgumikat tesztelt, de a Pirelli szerint nem az ő termékükkel volt gond.

Nagyon hideg volt aznap, a körülmények hihetetlenül abnormálisan alakultak, ez eléggé megnehezítette a tesztelést. Csak 4 fok volt, ami szokatlan” – nyilatkozta Paul Hembery, a Pirelli motorsport menedzsere az RTL-nek. A tudósító rákérdezett, hogy az abroncsokkal volt-e gond, de Hembery leszögezte: „Ismétlem, gondot okoz, hogy ilyen hőmérséklet közepette munkára fogjuk a gumikat.”

