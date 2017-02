Az FIA visszaszólt az akadékoskodó EP-képviselőnek

A Nemzetközi Automobil Szövetség közleményben reagált a felvetésre, hogy az F1 eladásakor összeférhetetlenség merült fel, ami az FIA-nak kedvezett.

Több visszásság miatt is eljárást indítana a Forma-1 ellen egy brit EP-képviselő, Anneliese Dodds, aki nemrég sikeresen megszavaztatta, hogy beadványa kerüljön fel az Európai Bizottság napirendjére. Dodds azt kifogásolja, hogy egyenlőtlenül osztják el a bevételeket az F1-es csapatok között, de nem tetszik neki az sem, hogy az F1-et működtető cégek mindössze 2% adót fizetnek Nagy-Britanniában.

Ezek elsősorban a világbajnokság kereskedelmi jogait (CRH) birtokló Formula One Managementet, korábbi nevén a Liberty Mediát érintik, de az FIA sem marad ki teljesen az ügyből. Dodds szerint az is aggályos, hogy szabályozó testületként az FIA-nak is 1%-os tulajdonrésze volt az F1-et működtető Delta Topcóban, aminek eladásából bevételük származott, holott a szövetség jóváhagyása is kellett ahhoz, hogy a korábbi többségi tulajdonos, CVC Capital Partners eladhassa az egész üzletet.

Akadnak problémák az F1 körül Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Az FIA csütörtökön közleményben reagált, miután tudomást szereztek „bizonyos kijelentésekről és megjegyzésekről, amelyek nyilvánvalóan nem hitelesek vagy rosszindulatúak” a folyamattal kapcsolatban. A közlemény nyomatékosítja, hogy semmi közük a jogtulajdonos és a csapatok közötti kétoldalú szerződésekhez, és tagadja, hogy összeférhetetlenség merült volna fel az F1 eladása körül.

Az ügy előzménye Uniós eljárás indulhat a Forma-1 ellen

Álláspontjuk szerint az FIA a sport érdekében támogatta az ügylet létrejöttét, amit a Motorsport Világtanács tagjai is megszavaztak. Utalnak arra, hogy az FIA 2001-ben az F1 kereskedelmi jogait 100 évre átadta, és a megállapodásban az szerepel, hogy csak akkor gátolhatják a tulajdonosváltást, ha az a kereskedelmi jogok gyakorlását és a kötelezettségek ellátását veszélyeztetné.

Leszögezik, hogy a Liberty Media hatalomátvétele kapcsán „nyilvánvaló”, hogy ilyen probléma nem merül fel, „és soha senki sem vetett fel ettől eltérő véleményt.” Az FIA szerint, ha felkérést kapnak, „természetesen” örömmel be is bizonyítják az összeférhetetlenség hiányát „bármelyik illetékes hatóság” előtt.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!