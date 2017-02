Uniós eljárás indulhat a Forma-1 ellen

Egy brit képviselő kifogásolja a bevételek versenyellenes elosztását, és az F1 eladását is szabálytalannak tartja. Beadványát támogatták az Európai Parlamentben.

Eljárást indítana a Forma-1 ellen Annelliese Dodds, brit EP-képviselő, és az általa elkészített beadvány január végén felkerült az Európai Bizottság napirendjére. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan vizsgálat indul az F1 ellen, de Dodds üdvözölte, hogy az Európai Parlament „támogatta a felhívásomat, hogy azonnali és átfogó eljárás induljon a Forma-1-ben tapasztalható versenyellenes gyakorlatok miatt.”

A probléma forrása, hogy az F1-es csapatok és a jogtulajdonos közötti együttműködést kétoldalú szerződések szabályozzák, ezek eltérő feltételeket biztosítanak a sportban résztvevő csapatoknak. Jelentős különbségek vannak a bevételek elosztása terén, és vannak indulók, amelyek a szabályalkotásba is beleszólhatnak, ráadásul e két tényező általában együtt jár, így több csapat is jelentős előnybe kerül, hiszen befolyásolhatják a szabályok alakulását, és többet költhetnek fejlesztésre.

Folytatódik a lobbizás az F1 elleni vizsgálat érdekében Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Mark Thompson

Különösen a nehéz anyagi helyzetben lévő Sauber és Force India elégedetlenkedik, ők másfél éve már panaszt is tettek az EU-nál, de érdemi lépés még nem történt az ügyben. Közben újabb csapat ment csődbe, és eladták az F1-et is, ami újabb kérdéseket vet fel, hiszen az ügylet létrejöttével a szankcionáló feladatokat ellátó Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is bevételhez jutott.

A kisebb csapatokat igazságtalanul büntetik a pénzdíjak nem versenyképes elosztásával, így mindig a legnagyobb csapatok kapnak több pénzt, még akkor is, ha minden versenyen az utolsók lesznek – vázolt Dodds egy olyan helyzetet, ami a gyakorlatban soha sem fordul elő, és arra sem tért ki, hogy a kisebb csapatok önként fogadták el a nekik felajánlott szerződések feltételeit. – A Forma-1 problémái jóval túlmutatnak a pénzdíjak elosztásán, mert súlyos aggályok merülnek fel a brit adóhatósággal kötött megállapodás kapcsán is, hiszen ez lehetővé tette a sportnak, hogy mindössze 2% adót fizessenek.”

Bernie Ecclestone, az F1 nemrég leváltott ügyvezetője általában úgy próbálta megtörni a csapatok összefogását, hogy eltérő üzleti feltételeket ajánlott nekik Forrás: AFP/Roslan Rahman

„Az is komoly összeférhetetlenség, hogy a szabályokat betartató szervezet 79,5 millió dollárt kapott, miután jóváhagyta a sport eladását a Liberty Mediának. Számos levelet intéztem már az Európai Bizottság felé, hogy indítsunk átfogó vizsgálatot, és hálás vagyok, hogy most az Európai Parlament is felszólalt az ügyben. Nem hagyhatjuk, hogy további, képzettséget igénylő munkahelyeket veszítsünk el ebben a szektorban, és az 500 millió szurkoló által kedvelt sport még kevésbé szóljon a versenyről.”

Amennyiben az F1-et elmarasztalják egy esetleges vizsgálat során, a bevételeik 10%-át róhatják ki büntetésnek, ez a tavalyi adatok alapján több, mint 100 millió angol font lenne, és kötelezhetik a sportot működtető Formula One Managementet, hogy bontsák fel a szerződéseket. A reform nem feltétlenül lenne káros a FOM számára, mert az új tulajdonos is fenntarthatóvá tenné az F1 működését, de elsősorban a költségplafon bevezetésén gondolkodnak, nem a jogdíjak emelésén.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!