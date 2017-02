Végre megoldódott az F1 internetes közvetítése

A műszaki feltételek létrejöttek ahhoz, hogy tényleg élőben lehessen F1-et nézni az interneten, de ettől még nem várható, hogy azonnal búcsút mondhatunk a televízió monopóliumának.

A különböző mobileszközök térnyerésével egyre nagyobb az elvárás az F1 felé, hogy a televízión kívül okostelefonon vagy tableteken is lehessen nézni a közvetítéseket. Ez manapság az adott tévétársaság szolgáltatásától függ, Magyarországon a Mindig TV applikáció segítségével és magyar IP címmel fogható az M4 Sport közvetítése, de globális és korszerű megoldás eddig nem született.

Bár a fenti példából látható, hogy a feladat nem megoldhatatlan, az F1 számára azonban komoly kihívást jelentett, hogy valóban élő internetes közvetítést biztosítsanak, és az online adás ne legyen lemaradva a tévében látható képtől. A Formula One Management és a Tata Communications azonban a tavalyi Szingapúri Nagydíjon sikeres új fejlesztést vetett be „Over the top” (OTT) néven.

„Az OTT esetében az egyik kihívás az volt, hogy a múltban a televízió, valamint a telefon vagy iPad kijelzőjén megjelenő kép nem volt szinkronban egymással – mondta Mehul Kapadia, a Tata F1-es üzletágának vezetője az Autosportnak. – Ez egy komoly technológiai feladat volt, ennek megoldásán dolgoztunk, és most már állíthatjuk, hogy meg tudjuk csinálni. A szingapúri futamon kipróbáltuk, és mondhatom, hogy a technológia készen áll.”

Kapadia azt viszont hozzátette, hogy „kereskedelmi szempontból néhány válaszra van szükség”, mert „üzleti kérdés, hogy a sportvállalkozások közvetlenül kapcsolatba akarnak-e kerülni a fogyasztóikkal, lemondva azokról a mértékekről, amelyek a tévétársaságok révén jönnek.”

Ez magyarul azt jelenti, hogy az F1 bevételeinek jelentős része a futamokat közvetítő tévétársaságoktól származik, amelyek reklámbevételekből, adókból, valamint előfizetési díjakból fedezik a jogdíj árát. Lehetőség nyílna arra, hogy a közönség tagjai egyénileg előfizessenek az F1 – mondjuk angol nyelvű – online közvetítésére, ezzel viszont kár érné a vagyonokat fizető csatornákat.

Bernie Ecclestone irányítása alatt az F1 el sem indult ebbe az irányba, mindent a tévétársaságokkal kötött üzleteknek vetettek alá, olyannyira, hogy a sport bölcsőjének számító Nagy-Britanniában jövőre már egyáltalán nem lesz előfizetés nélkül nézhető F1-közvetítés. A Liberty Media azonban több területet is vizsgál, ahol változtatni lehetne az F1 üzleti modelljén.

„Teljes digitális átalakulás zajlik, függetlenül attól, hogy csak nézzük a sportot vagy interakcióba is lépünk vele a pályán vagy egy stadionban. Nézhetünk focit, F1-et vagy krikettet, a szórakozás abban rejlik, hogy bevonódunk, és a sport közelébe jutunk. Ennek egy része (az F1-ben) jöhet egy második képernyőn megjelenő adatokból, de függetlenül a képernyő méretétől, az elsődleges nézői élménynek is több választási lehetőséget kell adnia, és több adatot kell felkínálnia.”

„Most éppen a 360 fokos közvetítéseket tanulmányozzuk. Mindez meg fog valósulni, és a rajongók érdekét szolgálja.”

