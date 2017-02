Niki Lauda úgy véli, lenyűgöző látvány lesz a Mercedes új F1-es autója. Nem hiszi, hogy a csapatok altatják majd egymást a teszteken. A Williams szerint idő kell az erőviszonyok tisztázásához.

Bő egy hét van már csak hátra, és megkezdődik az idei F1-es autók bemutatása a február 27-én kezdődő első, négynapos teszt előtt. A korábbi évek során bár lehetett sejteni, hogy mely csapatok lesznek gyorsak, és melyek kevésbé, többször is előfordult, hogy a legjobbak „altatták” a többieket, és nem mutatták meg, hogy mennyire jók is valójában. Niki Lauda most nem erre számít.

„A barcelonai teszteken először megismerjük az új szabályokat – idézte a svájci Blick a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnökét. – A következő négy nap során frissítések kifejlesztésével foglalkozunk majd, aztán március 7-10. között komolyra fordul a munka. Most senki sem vár majd Melbourne-ig, hogy felfedje a lapjait. Mindenki tudni akarja, hol is áll valójában a pályán.”

Ez még a 2015-ös Mercedes, de a szélesebb gumik már az idei méreteket idézik Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Wolfgang Wilhelm

Az idén agresszívabb külsejű, fejlettebb aerodinamikájú, jobb mechanikai tapadással rendelkező, és szélesebb gumikon guruló autók jelennek meg az F1-ben, mert a szabályalkotók szeretnék, ha a pilóták jobban megküzdenének már a vezetéssel is. Többen is ígéretesen festő autókról beszéltek, a Manor szélcsatorna modellje ki is szivárgott, és Lauda is fokozta az érdeklődést.

Láttam az autót, amikor elkezdődött az építése. Nekem már az elejétől kezdve tetszett. A szélesebb nyomtáv a nagyobb kerekekkel lenyűgöző látvány. A rajongók biztosan imádni fogják.”

Bár Lauda úgy vélte, a csapatok már a teszteken mindent beleadnak majd, a Williamsnél dolgozó Rob Smedley az Autosportnak azt mondta, ő nem számít arra, hogy az Ausztráliában leggyorsabb autó a szezon végén, Abu-Dzabiban is feltétlenül az élen marad. Úgy vélte, ha a szabályváltozások a szezon során is lehetőséget adnak az erőviszonyok átrendezésére, akkor sikeresnek minősülnek.

A Williams (középen) szeretne visszajutni az élmezőnybe Forrás: Anadolu Agency/2016 Anadolu Agency/Dario Oliveira

„Remélem, hogy kicsit felkavarodik a helyzet, de nem hiszem, hogy teljesen megváltozik a sorrend – mondta. – Az F1-ben még soha senki sem lett világbajnok komoly költségvetés nélkül. A pénz fontos, legalábbis az F1 jelenlegi korszakában. Ez viszont nem azt jelenti, hogy az élen, a középmezőnyben vagy hátul ne lehetne felrázni a helyzetet, még akkor is, ha az élcsoportban nem lesznek többen.”

Smedley szerint a legfontosabb, hogy a hétvége előtt ne legyen világos, hogy ki nyeri a versenyt, szerinte ez riasztja el a közönséget. Reméli, hogy az új szabályok révén 4-5 pilóta is esélyes lehet a győzelemre. Ebben az is szerepet játszhat, hogy Kevin Magnussen szerint az idén a korábbinál is nagyobb szerepe lehet a futamokon az állítható hátsó szárnynak, vagyis a DRS-nek.

„A hátsó szárny nagyobb leszorítóerőt és nagyobb légellenállást fog generálni. Amikor nyitjuk, a korábbiaknál nagyobb különbségnek kellene kialakulnia az előttünk haladó autóhoz képest, ami jobb versenyeket ígér. A nagyobb leszorítóerő miatt arra is számíthatunk, hogy nehéz lesz közel maradni, de majd meglátjuk.”

