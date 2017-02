Az USA és Mexikó határára tervezett fal tervét nyíltan ellenzi az F1-es pilóta is. A versenypályára is kikerült a #BridgesNotWalls, azaz „falak helyett hidakat!” hashtag.

Nem ez az első alkalom, hogy Sergio Pérez állást foglal Donald Trump Mexikóval kapcsolatos politikája ellen. Múlt novemberben már szakított egy szponzorával, a napszemüvegeket gyártó Hawkersszel, amely a Twitteren az USA elnöke által a két ország határára tervezett falra célozva azt üzente az F1-es pilóta honfitársainak: „Tegyétek fel ezeket a szemüvegeket, hogy ne lássák a könnyeiteket a fal építése közben!" A cég később belátta, hogy ez rosszízű reklámfogás volt, és egy jótékony célú kampánnyal próbálta kiköszörülni a csorbát.

Mivel Trump a hivatalba lépése után is kiállt a tervezett fal mellett, amelyet ráadásul utólag Mexikóval akar kifizettetni, a közösségi oldalakon világszerte népszerű lett a #BridgesNotWalls, azaz „falak helyett hidakat!" hashtag. A szlogen különféle Trump-ellenes megmozdulásokon is feltűnt a transzparenseken, és most a mexikói F1-es pálya egyik hirdetőtáblájára is kitették. Pérez egy olyan fotót osztott meg a Facebookon, amelyen ez előtt áll, a háttérben szurkolókkal.

Mexikó 2015-ben került vissza az F1 versenynaptárába, és rögtön a legnépszerűbb futamok egyike lett.



Azóta mindkét nagydíjukat teltház előtt rendezték, sőt mindkét alkalommal őket választották az év legjobb promóterének is.

