Rosberg: Hamilton a tehetségével átlépett rajtam

Lewis Hamilton két világbajnoki címe után tavaly nagy küzdelemben volt csapattársa, Nico Rosberg érte el a végső győzelmet. Hamiltont általában ösztönös tehetségnek, korunk Ayrton Sennájának tartja a közvélemény, Rosberget pedig inkább elemző alkatként, napjaink Alain Prostjaként írják le. A német pilóta a Daily Mailnek adott interjújában egyetértett ezzel.

Rosberg 2013 és 2016 között volt Hamilton csapattársa, a tavalyi szezon előtt mindig kikapott az összetettben, tavaly viszont hasznot húzott Hamilton műszaki és vezetői hibáiból, és akkora előnyre tett szert, amit a háromszoros világbajnok sem tudott már behozni. A korábbi szezonokhoz hasonlóan azonban tavaly sem maradtak el a vitás esetek, amelyek ismét megzavarták Rosberget.

„Az ember dühösebb, ha olyasvalaki lő túl a célon, akit jól ismer. Lewis az autóvezetés terén olyan jó képességekkel rendelkezik, hogy remekül ráérez a határokra anélkül, hogy elhagyná a szürke zónát. Nagyon-nagyon okos. Nekem nehezemre esett, hogy test-test ellen küzdjek vele, neki ez természetesen jött.”

Nekem racionálisabbnak kellett lennem. Dolgoznom kellett azon, hogy megálljak a lábamon. Agresszívabbá kellett válnom, mert korábban egyszerűen átlépett rajtam. Ki kellett elemeznek a videókat, hogy fejlődhessek.”

A siker érdekében Rosberg mentális gyakorlatokat is elsajátított, hogy kezelni tudja az érzelmeit, öt hónapig elkerülte a Facebookot, és otthon is annyira odafigyelt a napirendjére, hogy a közelében még az egyéves kislánya is csöndben maradt. Elárulta, nyáron abbahagyta a biciklizést, hogy fogyjon egy kilót, szerinte a lábizmai leépítésének köszönhette a szuzukai pole pozíciót, és a győzelmet.

Az F1-es életmódot mókuskerékhez hasonlította, viszont úgy vélte, a pályafutásának története „a legcsodálatosabban zárult”, és hozzátette, imádja a happy enddel végződő könyveket. Most gitározni tanul, és családjával tölti az idejét. Kijelentette, nem az hajtotta, hogy bizonyítson szintén világbajnok édesapjának, de örül annak, hogy mindketten elérték ezt a sikert.

„Ő az egyetlen édesapa, aki láthatta, ahogy a fia is világbajnok lesz, és ez büszkeséggel tölt el. Karácsonykor az édesanyám azt mondta az asztalnál: „Két F1-es világbajnokkal ülök itt. Ez milyen menő már!”

