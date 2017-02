McLaren: Még egyformábbak lehetnek az F1-es autók

Zak Brown amellett érvelt, hogy bizonyos alkatrészeket egységesíteni lehetne, de szerinte ez sem elegendő a sport fenntarthatóságának megteremtése érdekében.

A 2018-as szezontól újabb alkatrészek, a lemezek alatt megbúvó érzékelők is egyformák lesznek minden autóban, miután a McLaren Applied Technologies elnyerte az FIA által kiírt megbízást. A McLaren csoport igazgatója, Zak Brown az Autosportnak kijelentette, további alkatrészek is erre a sorsra juthatnak az F1-ben, de ő ettől nem tart, sőt kevésnek is érzi ezt a lépést.

„Akadnak néhányan, akik úgy gondolják, hogy szabványosítani kellene bizonyos alkatrészeket. Nem hiszem, hogy a költségeket vissza lehet fogni csak azzal, hogy mit szerelünk fel az autókra. Úgyis találunk más fejlesztési területeket.”

Még több szabványos alkatrész kerülhet az F1-es autókba Forrás: AFP/Loic Venance

„A szélcsatorna erre kiváló példa: abból visszavettünk, erre a számítógépes áramlástani kutatásokra (CFD) szánt összegek szöktek az egekbe, úgyhogy nem hiszem, hogy a költségek problémáját csupán egységesítéssel kezelni lehetne.”

Brown tavaly novemberben váltotta Ron Dennist a McLaren élén, de csak 2018-ra ígért új szponzorokat a csapatnak, a nagy csapatok által jellemzően elvetett költségplafon ötletét viszont támogatni kezdte. Bár a Ferrari elnöke, Sergio Marchionne nemrég szintén úgy vélte, hogy ha nem lehet költeni egy adott területre, akkor majd költenek egy másikra, Brown mégis hiszi, hogy be kell vezetni a költségplafont az F1-ben.

„Lehet próbálkozni (az alkatrészek egységesítésével), nem hiszem, hogy a fogyasztóink szemre meg tudják állapítani, hogy mi a különbség mondjuk az általunk fejlesztett futómű vagy a Williamsé között. Azokat a dolgokat lehet szabványosítani, amelyek csökkentenék a költségeket, de nem javítják a show-t, és a rajongóknak sem adnak semmit.”

Szemmel talán nem is látható, amitől a Mercedes tavaly jobb volt a McLarennél Forrás: Anadolu Agency/2016 Anadolu Agency/Dursun Aydemir

„Ugyanakkor továbbra is szükségünk van a költségplafonra, ami a legtöbb egyéb sportban már létezik.”

A Liberty Media képviselői nemrég megemlítették, hogy elgondolkodnak az FIA által korábban elvetett költségplafon megvalósításán. Ross Brawn, az F1 új sportigazgatója a BBC Radio 4 műsorában azt mondta, középutat kell találniuk a közönség számára érdekes technikai szempontok, és az elharapózó költségek között a kisebb csapatok megtartásának érdekében.

