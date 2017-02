Megtiltanák a Mercedesnek az F1-es motorfejlesztést

Ha a többi gyártó nem tudja utolérni a 2014 óta előnyben lévő Mercedest, akkor vissza kell fogni őket, érvelt a Toro Rosso csapatfőnöke.

Az elmúlt három év során nem tudott komoly ellenállást kifejteni az F1-es mezőny a Mercedes magabiztos teljesítményével szemben. Az Ezüstnyilak mindössze 8 futamot nem nyertek meg a 2014-es szezonkezdet óta, akkor is általában baleseteik vagy ritka műszaki hibáik voltak.

Bár a Ferrari 2015-ben valószínűleg megközelítette a Mercedes erőforrás teljesítményszintjét, a köridők tekintetében még mindig nagy előnyben maradtak a németek autói, ezért Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke azt mondta az Autosportnak, hogy meg kellene tiltani a Mercedesnek, hogy tovább fejlessze a V6-os turbómotorját.

A Mercedes motorja még mindig a legjobb, de az egész csomagjuk nagyon hatékony Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Clive Mason

Az idén és jövőre több részegység fejlesztése leáll a gyártók közti megállapodások eredményeként. Minimum súlyt határoznak meg az MGU-H-nak és az MGU-K-nak, és előírják a főtengely átmérőjét is. Jövőre a teljes energia-visszanyerő rendszer súlyát megszabják, de olyan értékre, amit már most elértek a gyártók, így további fejlesztésnek nem lesz sok értelme. Tost azonban nem éri be ennyivel.

Remélem, hogy előbb-utóbb kiegyensúlyozzák az erőforrások teljesítményét, mert most nem ez a helyzet – mondta Tost, akinek csapata tavaly a 2015-ös Ferrari motorral szenvedte végig az évet. – Bízom abban, hogy a Renault felzárkózik, mert nem tudom, hogy mi folyik a Ferrarinál. Szükség van arra, hogy legalább a Red Bull, a Mercedes és a Ferrari küzdjön a világbajnoki címért.”

A Mercedes motort használó Williams 2014 óta egyre hátrébb csúszik a rangsorban, tavaly már a Red Bull és a Ferrari is megelőzte őket Forrás: AFP/Miguel Schincariol

„Ha az erőforrások maguktól nem egalizálódnak, akkor az FIA-nak közbe kell lépni, és befagyasztani a fejlesztéseket. Én ezt tenném a Mercedes motorjával, majd amikor a többiek felzárkóznak, befagyasztanám azokat is. Kihagynám ebből az akkumulátorok fejlesztését, mert az hasznos lehet a jövőben, és a gyártóknak is fontos.”

Tost kijelentette, költségcsökkentésre van szükség, és „nonszensznek” nevezte, hogy a költségplafon betarthatatlan lenne,

szerinte a Toro Rossónál minden egyes csavarról tudják, hogy ki készítette, és mennyibe került. Az osztrák csapatfőnök felvetései valószínűleg süket fülekre találnak majd, mert ezek elfogadásához a Stratégiai munkacsoport támogatására lenne szükség, és az ott érdekelt autógyárak aligha állnak majd be az elképzelés mögé. A motorok fejlesztését korábban 2008 és 2013 között tiltották be.

