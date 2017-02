A kínaiak mégsem döntik be az F1-es futamukat

Korábban úgy tűnt, hogy inkább focistákkal akarják világhírűvé tenni Sanghajt, de a 2020-ig érvényes városfejlesztési tervben is szerepel a nagydíj. Azerbajdzsán a tavalyinál jobb versenyt remél.

Malajziához és Szingapúrhoz hasonlóan tavaly az F1-es Kínai Nagydíj jövője is megkérdőjeleződött, de a Motorsport.com észrevette, hogy a 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó sanghaji sportfejlesztési tervben továbbra is szerepet szánnak az F1-es futamnak, ami így várhatóan az idén lejáró szerződés után is helyet kap a versenynaptárban.

„2020-ig (Sanghaj) elkötelezett a lendület megtartása mellett, és minden hónapban ikonikus rendezvényeket szervez – áll a helyi kormányzat által kiadott anyagban. – Először a nyolc meglévő, nagyszabású esemény működését és hatékonyságát fejlesztjük, beleértve az F1-es Kínai Nagydíjat.”

A Pirelli is kínai kézbe került már, nekik is fontos lehet a sanghaji futam Forrás: AFP/Str

A tervezet kitér arra is, hogy Sanghaj vonzerejét „elsőrangú nemzetközi sporteseményekkel” bővítenék „2020-ig 1-2 új rendezvényt megszervezve.”

Az F1 2004 óta látogat el Kínába, de a sport ismertsége és népszerűsége továbbra sem éri el a nyugati világban tapasztalható szintet. Chase Carey, az F1 új elnök-vezérigazgatója nemrég azt nyilatkozta, hogy hosszabb távon Amerikában kell fejleszteni, de emellett „Ázsiában is mindenképpen van még lehetőség a növekedésre.”

Példátlan látványosságot nyújt a bakui pálya, de a tavalyi verseny nagyon unalmas volt Forrás: 2016 Getty Images/Dan Istitene

Carey számára ebből a szempontból jó hír, hogy Bakuban, az idén már Azerbajdzsáni Nagydíj néven megrendezendő futam helyszínén az idén jobban áll a jegyértékesítés, mint tavaly ilyenkor, és a főszervező, Arif Rahimov annak is örül, hogy sikerül elmozdítani a futam időpontját a Le Mans-i 24 órás verseny hétvégéjéről, így nagyobb nemzetközi figyelem övezheti az eseményt.

Rahimov azt is reméli, hogy követik Szocsi példáját, és a pálya rövid történetének második F1-es futama nem lesz annyira unalmas, mint az első volt.

„A versenyzők magabiztosabbak lesznek a tavalyi futam után, és ez izgalmasabbnak ígérkezik. Ezt már az edzéseken és az F1-es időmérőn is lehetett látni. A pálya kíméletlen, nem lehet hibázni rajta. Keskeny, és nem megbocsátó. Pont a megfelelő ponton kell megcsípni a kerékvetőket, hogy a pilóta ne csússzon neki a falnak, ahogy például Lewis (Hamilton) is tette. Nagyszerű show lehet ebből.”

