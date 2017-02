Az F1-es pilóták gyengék fejben, kivéve Schumachert

A szókimondó Juan Pablo Montoya érdekes kulisszatitkokra világított rá korábbi ellenfelei és csapattársai kapcsán, és elárulta, kiket sorol a legjobbak közé napjaink mezőnyéből.

A 2000-es évek egyik megosztó versenyzője volt Juan-Pablo Montoya az F1-ben: amerikai sikerek után 2001-ben a Williams versenyzője lett, második futamán kifékezte Michael Schumachert, majd a leggyorsabb pályán, Monzában első győzelmét is megszerezte. 2003-ban majdnem világbajnok lett, a McLarentől viszont 2006-ban kirúgták, amikor kiderült, hogy a szezon végén átigazol a NASCAR-ba.

Montoya rövid F1-es pályafutása így is emlékezetes marad, elsősorban kompromisszumot nem ismerő stílusa és szókimondó nyilatkozatai miatt. A 41 esztendős pilóta még mindig versenyez Amerikában, az idén elsőre megnyerte a Bajnokok Tornáját, és vendégként az F1-es paddockban is szívesen látják. Legutóbbi látogatása alkalmával korábbi ellenfeleiről és csapattársairól beszélt.

Montoya (jobbra) még Schumachert is meg tudta lepni, ráadásul pályafutása második F1-es futamán Forrás: AFP/Antonio Scorza

„Sokat tanultam, amikor Ralf csapattársa voltam. Ő nagyon gyors volt, de az európai pilóták mentálisan többnyire elég gyengék. Könnyen az agyukra lehet menni – mondta az F1.com-nak Ralf Schumacherről, akivel a Williamsnél versenyezte együtt 2001 és 2004 között. – Amit manapság látni, az mindig is jelen volt a Forma-1-ben. Akinek minden összeáll, borzasztóan erősnek tűnhet.

Amikor Lewis (Hamilton) folyamatosan nyer, egyszerűen megállíthatatlan, de amint valami rosszra fordul, látványosan visszaesik.

Ha az autók közelebb lennének egymáshoz, több különböző versenyző is győzhetne.”

Generációjának egyik legjobbjaként természetesen Montoya is többször megütközött Michael Schumacherrel, és küzdelmük olykor kifejezetten elmérgesedett. A kolumbiai pilóta mégis elismerően nyilatkozott a Ferrari egykori versenyzőjéről, és rámutatott egy szempontra, ami megkülönböztette őt hasonlóan gyors, de jóval kevésbé sikeres testvérétől.

Ralf Schumacher és Montoya utolsó közös évük, 2004 elején Forrás: AFP/Jose Jordan

„Michael egyike volt azoknak, akik fejben is nagyon erősek voltak. Őt is meg lehetett zavarni, de tényleg rendkívül erős volt. Ralfot tempóból szinte lehetetlen lett volna legyőzni, viszont be lehetett férkőzni a fejébe. Mindannyiunknak vannak gyenge pontjai, csak meg kell találni azokat.”

Az idén a bajnokok bajnoka lett Vettel leszerepelt, Montoya nyerte a Bajnokok Tornáját

A Williams és a McLaren korábbi pilótája Kimi Räikkönennel és Fernando Alonsóval egyszerre mutatkozott be az F1-ben, a fiatalabb generációval, Sebastian Vettellel és Lewis Hamiltonnal viszont elkerülték egymást. Montoya úgy véli, közülük kerülnek ki napjaink legjobbjai.

Vettel az egyik legkomplettebb srác, Fernando ellen pedig versenyeztem is a pályafutásom során. Szerintem mindent összevetve ők ketten a legjobbak. „Lewis is nagyon jó munkát végez, csakhogy az övé a leggyorsabb autó is. Könnyű azt hinni, hogy a legjobb autóban ülő srác a legjobb pilóta is, de fel kell tenni a kérdést, hogy ha nem így lenne, akkor vajon hogyan kezelne bizonyos helyzeteket? Szerintem Fernando és Sebastian ezt megélte már, őket tartom a legjobbaknak."

