Korábbi versenyzőjük, Gerhard Berger szerint a Scuderia visszajutott a Schumacher-korszak előtti állapotába. Úgy véli, az F1 már nem elég izgalmas a közönség számára.

A szezonkezdet előtti időszak egyik központi kérdése évről évre az, hogy a Ferrari képes lesz-e versenybe szállni a győzelmekért és a világbajnoki címekért. Ez utoljára 2012-ben sikerült nekik, azóta legfeljebb pár futamot tudtak megnyerni, de 2014-ben és 2016-ban még azt sem. Korábbi versenyzőjük, Gerhard Berger szerint nem úgy fest, hogy a Scuderia mostanában sikeres lesz.

„A Ferrari érzékeny a kritikákra, bizonyos szempontból olyan, mint az aranyborjú, amihez hozzá sem szabad érni. Ezért beszélnek róla annyit – mondta az Auto Motor und Sportnak. – A valóság viszont az, hogy leszállóágban vannak. A szívem a Ferrariért dobog, fáj, ha bírálni kell őket, de 2015-ben némi szerencsével sikeresek voltak, és azt hitték, ez a saját érdemük.”

Lefelé mennek? Berger szerint igen Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Most viszont már nagyon messze vannak a Mercedestől és a Red Bulltól. Valahogy visszatértek arra a szintre, ahol akkor voltak, amikor náluk vezettem” – utalt az 1995-ig tartó időszakra, amikor csupán alkalomszerűen tudtak nyerni, de a Williams és a Benetton tempójára nem volt ellenszerük.

Berger rámutatott, hogy az utóbbi években mindenképpen Mercedes motor kellett a végső győzelem megszerzéséhez, korábban viszont az aerodinamika volt a legfőbb teljesítmény-differenciáló tényező. Szerinte a sport sikerének kulcsa ennek a két elemnek az optimális összehangolása, hogy a pilóták a második legjobb motorral, de a legjobb aerodinamikájú autóval is nyerhessenek. Úgy véli, az F1 nem sokat változott.

Jean Todt és Gerhard Berger 1994-ben Forrás: AFP/Jean-Loup Gautreau

„A Forma-1 még mindig megéri a pénzt. Bizonyos országokban továbbra is népszerű, ugyanakkor az üzlet gerincét adó Európában csökken iránta az érdeklődés. Az én véleményem az, hogy a Forma-1, mint termék már nem elég jó.”

Ez részben annak is köszönhető, hogy Bernie Ecclestone irányítása alatt az F1-ben kizárólag a korábbi többségi tulajdonos, a CVC érdekeit kellett kiszolgálni, így a csapatok jutalmazásán túl szinte minden bevételt kivittek a sportból. Nem költöttek marketingre, a show fejlesztésére, és az F1 új gazdája, a Liberty Media szerint a sport nem növekedett az elvártak szerint. Ezért eltávolították Ecclestone-t.

Mindannyiunknak közeli és jó kapcsolata van Bernie-vel, még akkor is, ha néha nehéz vele, és játszmázik – mondta Berger. – Ő ennek az üzletnek az atyja, és hosszú évekig minden jól ment vele. Bizonyos szempontból már az is szomorú, hogy véget ér egy korszak, de ez az új tulajdonosok kívánsága, és most rajtuk áll, hogy megmutassák, miként fejlődhet tovább a Forma-1.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!