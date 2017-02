Rosberg inkább Alonsót szerette volna az utódjának

A tavalyi világbajnok már sima nézőként követi az F1-et, ezért izgalmasabbnak tartaná, ha Lewis Hamilton csapattársa Fernando Alonso lenne Valtteri Bottas helyett.

Valtteri Bottast választotta a Mercedes, hogy a világbajnoki cím megnyerése után váratlanul visszavonuló Nico Rosberg utódja legyen Lewis Hamilton oldalán. A közvélemény úgy tekint Bottasra, mint az elérhető legjobb pilótára, mivel Fernando Alonso és Sebastian Vettel nem igazolhatott át. Rosberg elismerte, neki is az tetszene a legjobban, ha Alonso ülne a helyén.

„Oké, most már én is csak egy rajongó vagyok, és a kerítésnek erről az oldaláról könnyű válaszolni – nyilatkozta a spanyol AS-nek. – Mindenki Alonsót mondja, és én is őt említem, mert Hamiltonnal nagy tűzijáték lenne közöttük” – nevetett Rosberg, valószínűleg arra utalva, hogy Hamilton újoncként Alonso oldalán kezdett az F1-ben, és a McLarennél gyorsan összerúgták a port.

Alonso (balra) maradt a McLarennél a 2017-es szezonra Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Szurkolóként jó lenne látni ezt, de a csapat számára nem működne a dolog. Remek megoldást találtak. Bottas gyors és kemény, és bár Hamilton nagyon-nagyon magas szintet képvisel, ezért nehéz lesz legyőzni, én bebizonyítottam, hogy lehetséges” – mondta Rosberg.

Őt várom a pole pozícióba az első futamon, Ausztráliában!”

Rosberg visszavonulásának híre annyira váratlanul jött, hogy a Mercedes menedzsmentje sem volt felkészülve a pótlására. Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója megértően nyilatkozott Rosberg döntésével kapcsolatban, Niki Lauda viszont bírálta a német pilótát, mert nehéz helyzetbe hozta a csapatot. A világbajnok azonban azt mondta, nem dühös Laudára a nyilatkozatai miatt.

Rosberg és Lauda a tavalyi Magyar Nagydíjon Forrás: AFP/Attila Kisbenedek

„Nem, ők nagyon tisztelnek engem, és én értékelem ezt. Laudával bonyolultabb volt a helyzet, és bár a sajtóban dühösnek tűnik, én ezt nem tapasztalom a részéről. Személyesen azt mondta nekem, hogy megemeli előttem a sapkáját. Három együtt töltött, nagyszerű év után abszolút kiállt mellettem.”

Lauda hivatalosan a csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke, de Wolff mellett mentorként dolgozik, és közvetít a pilóták, valamint a menedzsment között, olykor provokatív stílusban, de elsimítva az esetleges nézeteltéréseket.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!