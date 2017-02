A Ferrari nemet mondott az elektromos autóversenyre

Sergio Marchionne szerint a Formula E egyelőre nem érdekli a Ferrarit, de figyelik a bajnokságot. Felipe Massa tesztelte a Jaguar autóját, és lelkesen nyilatkozott az élményeiről.

Ismét beszédtémává válik a Ferrari jövője a Forma-1-ben, mivel az olasz autógyárnak a 2020-as szezon végéig él a szerződése a Forma-1 jogtulajdonosával, de Sergio Marchionne már kijelentette, látni akarja, hogy a vállalatnak ez után is kifizetődő marad a részvétel az autósport csúcskategóriájában.

A Ferrari korábbi vezetői, az alapító, Enzo Ferrari vagy utódja, Luca di Montezemolo rendszeresen fenyegetőzött azzal, hogy kiszállnak az F1-ből, de ezt ténylegesen soha sem tették meg. Marchionne ennyire erősen még nem fogalmazott, de nem tűnt kompromisszumkésznek sem az üzleti feltételek terén. Azt viszont elismerte, a Formula E egyelőre nem jöhet szóba a Ferrari számára.

„Bármennyire is elismerem, hogy nehéz dolog a technológiát relevánssá tenni a versenypályákon, szerintem a Formula E jelenlegi helyzete igencsak elmarad attól, amit én elvárnék tőle – mondta Marchionne a Ferrari befektetői felé intézett telefonkonferencián. – Nem tesz jót, hogy autót kell cserélni a versenyek során, mert olyan sokáig tartana akkumulátort váltani. Szerintem jobb megoldást kell találnunk az elektromos autózás és a Formula E iránti érdeklődésünk kifejtésére.”

Marchionne problémáját a Mercedes menedzsmentje is osztotta, de a német autógyár az F1-es részleg révén fél lábbal beszállt a sorozatba, mert 2018-tól feltételes indulási jogot kaptak a bajnokságban. Várhatóan ekkor jelenik meg az autókban használatos akkumulátorok új generációja, amit a Williams helyett a McLaren gyárt majd, és azt ígérik, elég nagy lesz a kapacitásuk egy teljes futam teljesítéséhez. Marchionne sem zárta ki, hogy a Ferrari is jobban odafigyel majd a sorozatra.

„Nem vetettük el annak a lehetőségét, hogy egy napon beszálljunk, ha olyanná válnak a feltételek, amelyek mellett a Ferrari hasznosíthatja a felkészültségét. Ha erre nincs mód, akkor nem kell részt vennünk” – utalt arra, hogy a Formula E-ben manapság csak a hajtáslánc elemeit lehet önállóan fejleszteni.

Massának tetszett az elektromos formulaautó

Bár a Formula E népszerűsége a közönség körében még nem számottevő, az iparágon belül egyre több cég és pilóta figyeli a bajnokságot, sőt több autógyártó valamilyen formában már be is szállt a mezőnybe. Nemrég Nico Rosberg, a tavalyi F1-es világbajnok is kifejezte az érdeklődését, bár azt mondta, versenyezni nem akar a sorozatban.

Felipe Massa viszont majdnem a Formula E-ben kötött ki az idei szezonra, és bár a Williams visszahívta őt az F1-es csapathoz, az egyik leányvállalatuk által működtetett Jaguar-csapat tesztlehetőséget biztosított neki a Formula E-ben versenyző autóval.

„Nagyszerű élmény volt megtapasztalni a Formula E-s autót, mert teljesen más, mint bármi, amit eddig vezettem. Eltérő a teljesítmény szintje, a fékek, a gumik, és a leszorítóerő is, igen sajátos vezetési stílust kíván meg. Örülök, hogy kipróbálhattam, tanulságos volt. Nagyon élveztem.”

