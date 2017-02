Hamilton és Vettel óriásit kaszál az F1-en

Még a korábbi becsléseknél is sokkal nagyobbak az F1-es jövedelmeik, de így sem férnek be a világ legjobban fizetett sportolói közé. Bizonyos szempontból kifejezetten rosszul állnak.

Az idén is elkészítette a Forbes a világ legjobban kereső sportolóinak 100-as listáját a tavalyi adatok alapján. A 2016-os rangsorba az F1-es mezőnyből Lewis Hamilton (11.), Sebastian Vettel (19.), Fernando Alonso (24.) és Nico Rosberg (98.) fért be, de egyikük sem tudott labdába rúgni az 1. helyen végző Cristiano Ronaldo, valamint az őt követő Lionel Messi és LeBron James mellett.

Ronaldo a lista alapján 88 millió dollárt zsebelt be, ebből 56 milliót a fizetése, 32 milliót a szponzori bevételei tettek ki. Szembetűnő, hogy Hamilton és Vettel a járandóságuk szempontjából legalább megközelíti Ronaldót, de a szponzoráció terén az F1-es pilóták nagy hátrányba kerültek.

A Forbes listája szerint Hamilton és Vettel is jóval több pénzt keresett, mint amit egy korábbi becslés feltételezett: ők úgy vélik, hogy a Mercedes 42 millió dollárt, a Ferrari 41 milliót utalt pilótájának, viszont a versenyzők mindössze 4, valamint 1 milliót kerestek személyes szponzoraik népszerűsítésével.

Ez rámutat, hogy a versenyzőket jelenleg elnyomják a csapataik, és általában az F1 is, nem igazán tudják kihasználni a saját reklámértéküket, kénytelenek alkalmazkodni a környezetükhöz.

A közönség szempontjából ez elsősorban azért érdekes, mert a vállalatok marketing költései nagy hatással vannak arra, hogy egy adott sportág vagy sportoló mennyire látható, és gyakran a szponzorok nyitnak új csatornákat, amelyeken keresztül a rajongók és a sportolók közelebb kerülhetnek egymáshoz. Nagyobb költések esetén a szponzorok is érdekeltek ebben.

Az eredmények egybecsengenek a Liberty Media álláspontjával is: az F1 új tulajdonosának képviselői úgy vélik, a sportban jelentős üzleti potenciál rejlik, főleg az USA-ban. Ezt alátámasztja az is, hogy Ronaldo és Messi az Államokban is viszonylag ismert, ráadásul mögöttük közvetlenül az NBA-sztár LeBron James következik, de az NFL-es Cam Newton és Kobe Bryant is befért a legjobb 10-be.

