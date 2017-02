A Mercedes még tart Ecclestone visszatérésétől

Csapatfőnökük szerint az F1 előnyére válhat, hogy új menedzsment került a sport élére, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy megroppan az üzlet a változás miatt. Prost és Todt lelkesedik.

Bő 40 év után a múlt hét elejétől már nem Bernie Ecclestone irányítja a Forma-1-et, hanem a Liberty Media által kinevezett új menedzsment: Chase Carey elnök-vezérigazgató, Ross Brawn sportigazgató, és Sean Bratches kereskedelmi igazgató. Ecclestone leváltását óvatosan üdvözölte az F1-es közvélemény, de Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója elismerte, még nem teljesen biztosak abban, hogy a sok válságot átvészelő Ecclestone korszakának tényleg leáldozott.

„Bernie kapcsán soha sem lehet tudni, hogy tényleg távozott vagy visszatér valahogy – nyilatkozta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. – Az viszont igaz, hogy a Liberty nem csak a Forma-1 részvényeinek többségét birtokolja, de a szavazati jogokat is, és ez a menedzsment kinevezésének jogosultságát is magával hozza. Chase Carey az új főnök, ez a helyzet.”

Wolff szerint lehetséges, hogy a váltás a Forma-1 előnyére válik, de azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a sportban problémák merülnek fel Ecclestone távozása után, hiszen Ecclestone a teljes üzletmenetet átlátta, hosszútávú szerződéseket kötött, és remek megállapodásokat alkudott ki, gyakran a személyes kapcsolataira építve. A Liberty megjelenése viszont a fejlődés ígéretét hozza.

„Vannak területek, ahol javulhatunk. Ott volt például a (2016-os) időmérős sztori vagy a motorokkal kapcsolatos szóbeszéd, valahogy mindig nehézkes döntéshozatallal szembesültünk. A megközelítésünk sokkal inkább stratégiai megközelítésű, adatokra épülő, átgondolt lesz, és részletesen áttekintjük azokat a területeket, amelyeket fejleszthetünk.”

Sportszakmai szempontból Brawn egy 3-5 éves terv kidolgozását helyezte kilátásba, és ezzel a korábbi négyszeres világbajnok Alain Prost is egyetértett a La Repubblicában. Prost szerint „célzott, srukturális reformok” szükségesek a technikai ügyek, a szabályalkotás és a kommunikáció terén, de csökkentené a jegyárakat is, mert azok most „értelmetlenek”. Honfitársa, az FIA elnökeként dolgozó Jean Todt azonban a SPOBIS konferencián azt mondta, a Forma-1 már most is „nagyszerű.”

A sportnak kiszámíthatatlannak kell lennie, és a bajnoki címért zajló csata (2016-ban) az utolsó kanyarig tartott.”

Todt arra nem tért ki, hogy a Mercedesek mellett 2014 óta alig nyert más futamokat, azt viszont elárulta, hogy szerinte a Liberty megjelenésével a rajongótábor bővülésére lehet számítani, és az F1 új kommunikációs csatornákat nyithat a közönség felé.

„Nagy várakozások alakultak ki, és biztos vagyok abban, hogy a Liberty Media különböző kommunikációs eszközökön is hozzáférést biztosít majd a Forma-1-hez, ami talán új rajongókat is megszólít majd. (Az FIA) természetesen szabályalkotóként és szabályozóként a Forma-1 részese marad, és az új emberekkel, valamint a csapatokkal közösen dolgozunk majd a vízión, ami jobbá teheti a sport jövőjét.”

