A Williamsnél kezdi a szezont a Mercedes exfőnöke

Paddy Lowe a lehető legmagasabb technikai posztot kapja, és tulajdonrészt is szerez a csapatban. Az átigazolása megnyithatja a kaput James Allison, a Ferrari korábbi technikai igazgatója előtt.

Január elején távozott a Mercedestől Paddy Lowe, aki 2013 óta Ross Brawn utódjaként a technikai ügyekért felelős ügyvezetői posztot töltötte be. Lowe szerződését azonban a felek nem újították meg, így az elismert szakember szabadon igazolhatóvá vált, és várhatóan nemsokára bejelentik, hogy a Williams legmagasabb technikai beosztásában folytatja a pályafutását.

Az Autosport értesülései szerint Lowe tulajdonrészt is szerzett a csapatot működtető vállalatban, amelynek az igazgatótanácsába is bekerül Claire Williams, Mike O’Driscoll vezérigazgató és az ügyvezetői jogkör nélküli elnök, Nick Rose mellé. Lowe ezzel magasabb beosztásba kerül, mint a csapatot tavaly decemberig szolgáló Pat Symonds.

Lowe visszatér a Williamshez Forrás: AFP

A szaklap úgy tudja, hogy Lowe várhatóan március 1-jén lép munkába, mivel a Mercedesszel való szakításának szálait még most varrják el. Bár a tudósítás erre nem tért ki, Lowe váltását valószínűleg Valtteri Bottas átigazolása is megkönnyítette, hiszen a Williams pont a Mercedeshez engedte el a pilótáját, miután a világbajnoki címvédőt Nico Rosberg tavaly váratlanul elhagyta.

Lowe ezzel visszatér első F1-es sikerei helyszínére. 1987-ben elektronikai mérnökként kezdett a csapatnál, majd az ő vezetésével dolgozták ki az aktív felfüggesztést, ami a lehengerlő FW14B-ben világbajnoki címhez segítette a Williamst és Nigel Mansellt 1992-ben. Lowe később a McLarennel is a bajnoki címig jutott, a Mercedesszel pedig 2014 óta gyakorlatilag mindent megnyert.

Mansell az FW14B-vel a Hungaroringen, nálunk biztosította be a világbajnoki címét Forrás: Williams F1

Az Autosport azt a korábbi pletykát is megerősítette, hogy Lowe utódja James Allison lesz, aki tavaly augusztusban távozott közös megegyezéssel a Ferraritól. Allison közös megegyezéssel bontotta fel a szerződését, miután nem jöttek az eredmények a Scuderiánál, és ő is több időt akart tölteni Angliában maradt gyermekeivel. Erre a szigetországi bázissal rendelkező Mercedesnél is lehetősége nyílik.

A Williams közben a Ferraritól szintén elküldött Dirk de Beer leigazolásával erősítené az aerodinamikai részlegét, és az Autosport szerint az is várható, hogy Lowe a Mercedestől is elcsábít néhány tehetséges mérnököt.

Wolff nem megy utána

Lowe 2013-ban a Mercedes-Benz Motorsport akkor frissen kinevezett igazgatója, Toto Wolff hívására érkezett a csapathoz a McLarentől. Érdekesség, hogy Wolff akkor még a Williams résztulajdonosa is volt, a részvényeit viszont fokozatosan eladta, miután a Mercedes F1-es csapatát működtető cégben is 30%-ot szerzett. Korábban pletykáltak arról, hogy Lowe eredetileg a Williamshez ment volna Wolff hívására, de végül a Mercedesnél dolgoztak össze, és Wolff leszögezte, ő a 2017-es szezon során szerződéshosszabbításra készül.

„Zökkenőmentesen folyik a munka az igazgatótanácsban. Sok olyan ember vesz körül, akiktől minden nap tanulok valami újat, és ezért nagyon élvezem a munkámat, úgyhogy számíthatnak arra, hogy még egy ideig itt folytatom” – mondta a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!