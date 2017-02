Az új technológia lehetővé teheti, hogy az égéstérben nagyobb legyen a nyomás és a hőmérséklet. Ehhez egy speciális fémötvözetet használhatnak.

Miután a gyártók túllendültek a turbómotorok 2014-es bevezetésének kezdeti nehézségein, a hajtásláncok kettős hibrid rendszerének működtetése és bonyolult vezérlése mostanra nagyjából kiforrottá vált. Az elemek elrendezése nem egyforma – a Honda például az idén tér át a Mercedes által használt konfigurációra, vagyis arra, hogy a kompresszor és a turbina a motor két átellenes oldalán legyen –, de

a legfontosabb fejlesztések az elmúlt egy-másfél évben már inkább az égési folyamat optimalizálására irányultak.



A gyártók a hírek szerint egymás után áttértek az előkamrás gyújtás valamilyen formájára, amelynek az a lényege, hogy a gyújtógyertya az üzemanyagot egy kis kiegészítő kamrában robbantja be, ahonnan a láng több fúvókán át jut a hengerbe, vagyis a fő égéstérbe. Ez előnyösebb lángfrontot, hatékonyabb égést, és nem utolsósorban kisebb fogyasztást jelent, ami az F1-ben kulcsfontosságú, mert az autóknak maximum 100 (illetve az idéntől 105) kg benzinnel kell teljesíteniük a távot.

A Ferrari 3D-nyomtatással állíthatja elő a dugattyúkat Forrás: AFP/Mohammed Al-Shaikh

A technológia egyik élharcosa a Ferrari volt, és a Motorsport.com azt írja, a maranellói istálló az idén egy újabb innovációval készül kitolni a határokat, nyilván meglovagolva a fejlesztéseket korlátozó zsetonrendszer megszűnését is. A csapat egyik fő beszállítója, a Magneti Marelli továbbfejlesztette a gyújtáskamrát és a hozzá tartozó fúvókákat, így azonban

a hengerben még az eddiginél is magasabb hőmérsékletre és nagyobb, akár 400 bar-os nyomásra kell számítani.



Ez a dugattyú terhelését is jelentősen növeli, és a Ferrari azt az áttervezett motorjához állítólag 3D-nyomtatással állítaná elő egy speciális fémötvözetből. A felhasználható nyersanyagok körét az F1 Technikai Szabályzata szigorúan korlátozza – az olyan egzotikus anyagok, mint például a korábban használt berillium, régóta tiltólistán vannak –, így a gyártók jellemzően valamilyen alumíniumötvözetből készítik a dugattyúkat.

A Ferrari most olyan anyagot keres, amely biztosan ellenáll a nagyobb hőmérsékletnek és nyomásnak. Emellett könnyűnek is kell lennie, hiszen a dugattyú mozgó tömeg. Az additív gyártástechnológiának számító 3D-nyomtatás egyes formáit, főleg a közvetlen lézer fém szinterezést (DMLS) viszonylag régóta használják fém alkatrészek előállítására, mert olyan, bonyolult (például belső hűtőcsatornákat tartalmazó) alakzatokat is gyorsan el lehet készíteni velük, amiket hagyományos módszerekkel nem.

A 3D-nyomtatás már évekkel ezelőtt elterjedt az F1-ben, bár eleinte inkább csak a szélcsatorna-modellek alkatrészeinek gyártásához használták. Nyilván nem a Ferrari az egyetlen gyártó, amely a motor bizonyos részeit is ilyen technológiával állítaná elő, de a hajtáslánc főtervezője, Sassi Lorenzo, illetve az összeszerelésért felelős Enrico Gualteri bíznak benne, hogy az új fejlesztés versenyképesebbé fogja tenni a csapatot. Egyébként lehet, hogy a tesztelés kezdetére még nem készül el, csak később lesz bevethető.

Miután a Mercedes a hírek szerint már tavaly átlépte a bűvös 1000 lóerős határt, a Ferrari is szeretne a nyomukba érni.

Noha erre az évre mindenekelőtt az aerodinamikára vonatkozó szabályok változtak meg, a hajtáslánc teljesítménye elsősorban a nagyobb légellenállás a hosszabb padlógázos szakaszok miatt várhatóan az eddiginél is fontosabb lesz.

