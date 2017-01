Az F1 új tulajdonosával megmenekülhet a silverstone-i futam

Kompromisszumot keres a silverstone-i pálya üzemeltetője, mert ők sem számítanak arra, hogy az F1 új tulajdonosa olcsóbban adja majd a Brit Nagydíj megrendezésének lehetőségét.

Egy hete lépett hivatalba az F1 új menedzsmentje, és ahogy erre számítani lehetett, rögtön bejelentkeztek a pénz szűkében lévő kis csapatok, és a szintén kizsigerelt pályák közül a folyamatos anyagi nehézségekkel küzdő Silverstone. Bár a Brit Nagydíj helyszínén általában teltház van, Derek Warwick, a pályát üzemeltető BRDC elnöke szerint 2019-től új szerződést kell kötniük.

A Guardian becslése alapján a britek – állami támogatás nélkül – évi 17 millió fontot fizetnek a versenyért, de a jogdíj folyamatosan emelkedik. Warwick a lapnak azt mondta, új bevételi csatornákat kell keresniük, mert nem számít árcsökkentésre, de bízik a kompromisszumban, mert szerinte a Liberty Media és ők is megtartanák Silverstone-ban a Brit Nagydíjat.

Előzőleg úgy hírlett, a northamptonshire-i pálya élni fog a szerződésében foglalt opcióval, és 2019 után a veszteséges rendezés miatt hátat fordít az F1-nek. Ebben hozhat pozitív fordulatot a tulajdonosváltás.

Nagy a tömeg Silverstone-ban, de nem elég a bevétel Forrás: DPPI media/Frederic Le Floc H

„A jelenlegi szerződésünk szerint a koncertek mellett csak a jegybevétellel kereshetünk pénzt a nagydíjak alkalmával. Chase (Carey) azt mondja, hogy más pályáknak más szerződései vannak, és lehetőségek nyílhatnak, hogy növeljük a bevételeinket. Azt állítja, hogy változtatni fog a pénzkeresés módjain, és több bevételünk lesz a nagydíj révén. Talán

több bokszlátogatás lehet, nagyobb koncerteket rendezhetünk, és változtathatunk néhány dolgon, amit a mostani szerződésünk nem enged meg.”

Chase Carey, az F1 új elnök-vezérigazgatója a Mail on Sunday-nek kijelentette: „Nem fogjuk újratárgyalni a szerződést Silverstone-nal, de együtt fogunk működni velük, hogy jó partnerek legyünk.”

„A Brit Nagydíj fontos állomása a versenynaptárnak. Bár új futamokat akarunk rendezni olyan turisztikai központokban, mint London, New York, Miami vagy Los Angeles, elismerjük a sport európai alapjait, és meg is akarjuk őrizni őket. Silverstone-nak is segíteni akarunk a verseny népszerűsítésében.”

„Amikor NFL mérkőzés van Londonban, a Regent Streeten lévő boltok tele vannak ezzel. Mi a Brit Nagydíjjal is ezt akarjuk elérni, emellett a rendezvényt is szélesíteni kívánjuk, hogy a futam a hétvégi show középpontjában legyen.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!