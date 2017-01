Verstappen nem Senna, hanem Mansell

A Red Bullok tervezése fölött bábáskodó Adrian Neweyt Max Verstappen a korábban közkedvelt Nigel Mansellre emlékezteti. Egyikük sem félt konfrontálódni.

A Forma-1 egyik üde színfoltja Max Verstappen, aki még nincs 20 éves, de már a harmadik teljes szezonjára készül a világbajnokságban, aratott egy futamgyőzelmet, és többször is felállhatott a dobogóra. A legnagyobb elismerést a tavalyi Brazil Nagydíjon érdemelte ki, amikor a nedves pályán világbajnokokat megszégyenítő tempóban és stílussal autózott.

Verstappent korábban legtöbbször a legendás Ayrton Sennához hasonlították, de autójának főtervezője, Adrian Newey szerint inkább az 1992-es világbajnok Nigel Mansellre emlékeztet. A brit pilótát sokan kedvelték, mert látványosan, mindent beleadva versenyzett, ami a sok balszerencse mellett sikereket is hozott neki.

Rögtön látszik, hogy a pályán van Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

„Max izgalmas újonc, bár tavaly már a második évét teljesítette, úgyhogy szigorúan nézve nem is az – mondta Newey. – Ahogy vezeti az autót, az Nigel stílusára emlékeztet. Mansellben az volt a drámai, hogy az ember már ránézésre is mindig tudhatta: ő ül az autóban. A vezetési stílusa képletesen mindig olyan volt, mintha könyökkel tört volna előre. Max is ugyanilyen, és ez látványos a tévén keresztül.”

Az F1 történetének legfiatalabb versenyzője a gokartos évek után mindössze egy szezont húzott le az F3-ban, majd onnan a Toro Rossóhoz katapultált. A vakmerőség határát súroló előzéseivel rögtön felhívta magára a figyelmet, és hatékonyan is védekezett, bár a Red Bullnál futott versenyei idején már gyakran keményen bírálták ezért, még szabályt is módosítottak miatta.

Mansell az 1992-es Magyar Nagydíjon biztosította be a világbajnoki címét Forrás: Williams F1

Ez azonban őt látszólag egyáltalán nem érdekelte: folytatta a határok feszegetését úgy, hogy manőverei miatt büntetést egyelőre csak egyszer, Mexikóban kapott, ahol levágott egy kanyart. Newey szerint Verstappen hozzáállása is Mansellt idézi.

„Nagyon emlékeztet Nigelra – mondta Newey, aki a Williamsnél dolgozott együtt Mansellel és Sennával is. – Mintha előre tudná, hogy ütésváltásra kell készülnie, de csak a saját dolgával törődik, és úgy gondolja, hogy ha ez másnak nem tetszik, az az ő baja.”

