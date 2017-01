Most kell reform az F1-ben, nem 2020-ban

Újraírná a csapatok és a jogtulajdonos közötti szerződéseket a Sauber, mert nem tudják, hogyan húzzák ki 2020-ig. Csapatfőnökük szerint ez a sport sikerének kulcsa.

Új irányvonalat fogalmazott meg az F1 új menedzsmentje: a korábbiaknál várhatóan több pénzt hagynak majd a sportban, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a szórakoztatásra. Ross Brawn, az F1 sportigazgatója arra is utalt, hogy segíteni kívánják a kisebb, független csapatokat, de 2020 előtt erre nem látott esélyt, mert addig érvényesek a Formula One Management és a résztvevők szerződései.

Minden istálló külön szerződést kötött a FOM-mal, és várhatóan nagy felhördülést váltana ki, ha a csapatok egyesével elkezdenék újratárgyalni a megállapodásokat. Erre Bernie Ecclestone korábban nem is volt hajlandó, ezért a Sauber és a Force India az EU-hoz fordult, de hónapok óta nem érkezett hír a panaszaikkal kapcsolatban. Ezúttal is a Sauber csapatfőnöke sürget változást az F1-ben.

Nem tiszta a kép a Sauber számára Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Mindenképpen remélem, hogy az ügy nem húzódik el 2020-ig, mert biztosra veszem, hogy amikor az emberek ilyen befektetést hajtanak végre, akkor rendelkeznek egy üzleti tervvel, amivel megkezdik a munkát a hatalomátvétel után, és nem várnak 2020-ig” – mondta Monisha Kaltenborn a Racer.com-nak.

Az új tulajdonosoktól hallottak alapján nem látjuk, hogy a jelenlegi rendszer miként fog működni 2020-ig, ha bizonyos anyagi kiváltságokat biztosítanak az elért eredményektől függetlenül is – utalt a Ferrari, és a többi élcsapatnak adott bónuszokra. – „Ha azt akarjuk, hogy a versenyzés szorosabbá váljon, akkor nem mehetnek így a dolgok. Minden meg kell vizsgálni, és teljesen új alapokat kell lefektetnünk.”

Érdekesség, hogy Greg Maffei, a Liberty Media ügyvezetője azzal érvelt a Ferrari esetleges jogdíjcsökkentése mellett, hogy ha az F1 vonzóbb lesz a szponzorok számára, akkor nem lesz szükség a csapatok jelenlegi szintű jutalmazására. Brawn az ESPN-nek leszögezte, a pályák magas jogdíjterheinek problémáját sem egyszerű árcsökkentéssel kezelnék, hanem további bevételeket akarnak generálni a rendezőknek.

A Ferrari és a Sauber ugyanabban a mezőnyben indul, de az olaszok már a nevezésért kapnak egy csomó pénzt Forrás: AFP/Behrouz Mehri

Elképzelhető, hogy a csapatok esetében is erre készülnek, erre utal az is, hogy felvetették a költségplafon bevezetésének lehetőségét, ezzel kapcsolatban azonban nem csak a Ferrari, hanem Kaltenborn is óvatosan nyilatkozott.

„A lényeg az, hogy a versenyzés izgalmas legyen, mert bármi kerül szóba, a szurkolók, a szabályok vagy a költségplafon, végül is azt kell elérnünk, hogy a sport izgalmas legyen a célcsoportunknak, akik a rajongóink.”

Brawn készülhet az első csatára

A jogdíjak elosztása központi kérdés lesz az F1-ben, és nem kizárt, hogy kemény konfliktusok forrásának is bizonyul. A csapatok szinte biztos, hogy nem akarnak majd engedni az Ecclestone-nal kialkudott feltételekből, ráadásul a Liberty által felajánlott részvényopció után sem kapkodnak. Brawn bár kompromisszumkészséget ígért, szilárd meggyőződéssel áll munkába.

A Forma-1 akkor egészséges, ha jó sok csapat meg tud állni a saját lábán, gyári támogatás, és egyéb érdekek nélkül. „A Williams, részben a McLaren, a Force India és a Sauber a követendő példa, ők tisztességesen működnek, és jó munkát végeznek. Nem tehetünk semmit, ha csődbe mennek, mert sokkal többet költenek, mint amennyi pénzük van. Ha viszont a minimum fölé emeljük őket, és jól dolgozik a menedzsmentjük, akkor az üzlet vonzóvá válik, és új csapatokat is be fog vonzani.”

