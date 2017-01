Már Ross Brawn sem értette, hogy mi folyik az F1-ben

A sport történetének egyik legsikeresebb mérnöke, az F1 új sportigazgatója sem tudta már laptop nélkül követni az eseményeket. Véget vetne ennek, de elismeri, nem tudja mindenre a megoldást.

Háromtagú testület vette át Bernie Ecclestone feladatait az F1 élén. A menedzsment tagja lett Ross Brawn, a Benetton és a Ferrari korábbi technikai igazgatója, valamint a Brawn és a Mercedes volt csapatfőnöke, aki pályafutása elején a Le Mans-i 24 órás versenyt is megnyerte a Jaguarral. Brawn aktív pályafutásának egyik legismertebb mérnöke és stratégája volt, az ESPN-nek viszont elismerte, otthonából már ő sem tudta követni, hogy éppen mi történik a versenyeken.

„Ültem otthon vasárnap délután, néztem a versenyt, és fogalmam sem volt, hogy mi az ördög történik anélkül, hogy kinyitottam a laptopomat, ránéztem az időkre, hogy ki volt kint kereket cserélni, és a többi. Úgy éreztem, hogy el kell kapni a fonalat a verseny bármely pontján, és nagyon bonyolulttá válnak a dolgok, ha az elejétől kezdve nézni kell a futamot, minden apróságra figyelve.”

Brawn mérnökként az adatok bűvöletében élt, de szerinte nem normális, hogy ezek nélkül már nem érthető az F1 Forrás: AFP

Brawn saját bevallása szerint rengeteg érdekelttel akar beszélni, hogy a közönség különböző szinten érdeklődő szegmenseinek megfelelő szórakozást tudjanak nyújtani. Egyszerre szeretné szolgálni a keménymagot, amit minden részlet érdekel, és a laikus közönséget is, akik csak kimennek a pályára, hogy megnézzék a versenyt, laptop és egyebek nélkül.

Szerintem a technológia nagyszerű, de nem hoz mindenkit lázba. „Épp úgy, ahogy más sportok rajongói is különböző szinten érdeklődnek. Meg kell oldanunk, hogy az emberek kiválaszthassák, szurkolóként hogyan akarnak belépni a Forma-1-be” – mondta Brawn, és elismerte, ennek megalkotása hosszadalmas folyamat lehet, amihez minden érdekelt együttműködésére szükség lesz.

Kevés manapság az igazi előzés az F1-ben, a legtöbben csak kikerülik az ellenfelüket a DRS segítségével Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

„Én azt támogatom, hogy legalább egy folyamat létrejöjjön, ami ezt segíti. Korábban soha sem működtünk így, mindig válságkezelés folyt. Hirtelen dráma alakult ki, mert valami nem működött, például az egyik csapat dominált, és visszaesett a nézettség. Ekkor azonnal változtatni kezdtünk a dolgokon. Versenycsapatoknál én soha sem így dolgoztam, hanem

elindítottunk egy folyamatot, tartottuk magunkat hozzá, így a dolgok egyre csak javultak.”

Brawn azt ígérte, hogy az F1-ben meghozott döntéseknél mostantól mindig figyelembe veszik, hogy azok jót tesznek-e a show-nak és a közönségnek. Bár ő maga tisztában van a mérnöki szempontokkal, de ő maga fogja felvetni, hogy amire készülnek, az előnyös lesz-e a műsorra nézve.

Az erőforrások kapcsán ismét megjegyezte, hogy le kell válniuk az autóipar által diktált fejlesztési irányokról, és szerinte ezt az autógyártók is meg fogják érteni. Elismerte, 2020-ig nem várható, hogy változtatni tudnak az egyenlőtlen jogdíjkifizetéseken, de utána a Force India, a Williams, és „bizonyos szempontból” a McLaren működését emelte ki követendő példaként.

A korábbi csapatfőnök kitért a versenyzés gyakorlati elemeire is:

bár a DRS bevezetésekor még ő maga is a mezőny tagja volt, manapság nem kedveli az előzést segítő eszközt,

és további mesterséges megoldásokat nem tervez az F1-be. Utalt arra, hogy korlátozná a szélcsatorna használatát, és tőle talán meglepő módon felvetette a kék zászlók betiltásának a gondolatát is.

Én versenyeztem akkor is, amikor nem voltak kék zászlók. Ken Tyrrell híres volt arról, hogy megtiltotta a pilótáinak, hogy bárki is megelőzze őket, még a lekörözés alkalmával is! Az én ösztönöm azt diktálja, hogy szabaduljunk meg a kék zászlóktól, és állítsuk kihívás elé a pilótákat. Egy modern versenyző mindig követeli a kék zászlókat, ha az élen van, mert szabad haladást akar, de régen tudták, hogy erre nem számíthattak, és mindenkit meg kellett előzniük, bárki is volt előttük.”

A tavalyi USA Nagydíjon fellépett Taylor Swift is, ezt Brawn követendő példának nevezte, bár a rendezvényszervezés nem az ő dolga Forrás: AFP/Suzanne Cordeiro

A versenyek megrendezésének helyzetével kapcsolatban Brawn leszögezte, nem a jogdíjak csökkentésére készülnek, inkább további bevételeket szeretnének generálni a promótereknek. Elismerte, hogy ő nem a terület szakértője, de megemlítette, hogy a tavalyi USA Nagydíjon Taylor Swift adott koncertet, és az F1 új tulajdonosa, a Liberty Media a Live Nation koncertszervező vállalat részvényese is. Egy olyan rendezvénycsomagot próbálnak kidolgozni, amit minden pálya használhat.

Brawn kijelentette, a jelenlegi formában nem lehet tovább növelni a versenyek számát, szerinte a NASCAR-hoz hasonlóan a csapatokon belül rotálni kell az embereket, így évente 25-nél is több futamot lehetne rendezni.

Ilyen változtatásokhoz természetesen az FIA, és annak elnöke, Jean Todt hozzájárulása is szükséges lesz, de Brawn szerint továbbra is jó viszonyt ápol korábbi főnökével, bár nem számít könnyű együttműködésre, mert úgy véli, biztosan lesznek bosszantó pillanatok, amikor a jogtulajdonos, a csapatok, és az FIA képviselői nem értenek majd egyet.

Alapvetően mérnöki háttérrel rendelkezem, ezért mindig a logikára támaszkodom, legalábbis én azt gondolom. Lesz némi bosszankodás, de amíg a fejlesztéseink megfelelő mértékben beválnak, és ésszerűen be is vezetjük őket, remélhetőleg az emberek is támogatnak majd minket. Ha egyénileg senki sem kerül hátrányba, miért ne vennének részt abban, hogy a show-t jobbá, nagyobbá tegyük a Forma-1 iránti érdeklődés kedvéért? Remélem, ez lesz a helyzet.”

