A csődbiztos sem talált fenntartható megoldást az F1-es sereghajtó működtetésére, így jogutód nélkül lehúzzák a rolót. A tavalyi bővülés után ismét csak 20 autó lesz a mezőnyben.

Megszűnik a Manor F1-es csapat, miután a csődbiztos, FRP Advisory nem talált fenntartható megoldást az istállót működtető Just Racing Services anyagi helyzetének rendezésére. A tulajdonos Stephen Fitzpatrick már tavaly új befektetőket keresett, de a tárgyalások nem vezettek eredményre, és bár ázsiai érdeklődők ezúttal is akadtak, végül nem sikerült megállapodásra jutni.

Az FRP Advisory közleményében megjegyezte, hogy 2017. január 31-ig biztosítani tudták az alkalmazottak bérét, azonban „sajnos a csődbiztosok kinevezése óta eltelt rövid idő alatt nem sikerült befektető találni, hogy a cégcsoport a jelenlegi formában fennmaradhasson.” Ennek következtében a Manor összes dolgozóját elküldték.

Vége a Manor pályafutásának Forrás: AFP/Yuri Cortez

Fontos részlet azonban, hogy az F1-es indulási jogot birtokló Manor Grand Prix Ltd. még nem ment csődbe, tehát az hasznosítható maradt a csapat egyéb eszközei nélkül, ám nem valószínű, hogy a szezonkezdetig ezt értékesíteni lehet.

A Manor csődjével az utolsó olyan F1-es istálló is eltűnik a színről, ami 2010-ben lépett be a sportba azt sejtve, hogy az FIA akkori céljaival összhangban a versenyzés valóban sokkal olcsóbb lesz a korábbiaknál. Ez nem így történt, így a HRT és a Caterham csapathoz hasonlóan a legtovább kitartó Manor is lehúzza a rolót. A három istálló közül

mindössze a Manor és jogelődje, a Marussia tudott pontokat szerezni az F1-ben, Jules Bianchi révén kettőt, és Pascal Wehrleinnek köszönhetően egyet.

A brit istálló csődje azért is szerencsétlen, mert az F1 új tulajdonosainak célja, hogy a sportot anyagilag fenntarthatóvá tegyék, ezért felmerült, hogy költségplafont vezetnek be, és a kisebb csapatoknak a jelenleginél nagyobb szeletet hasítanának ki a jogdíjakból, de ez várhatóan legkorábban 2020 környékén hozhat változást.

Kiszivárgott az új autó modellje

Miután biztossá vált, hogy a Manor nem versenyezhet 2017-ben, a csapattól kiszivárgott egy fotó az idei autójuk szélcsatorna modelljéről. Bár az autó hátsó traktusát takarják a munkatársak, jól látható, hogy a szélesebb kerekekkel is arányos, és valóban szép formaterv készült, bár úgy tűnik, a Manor a költségcsökkentés miatt továbbra is megtartotta volna az autó hosszú orrkúpját.

A Manor 2017-es autójának modellje Forrás: Facebook

Ez az autó várhatóan soha sem fog versenyezni, mert pont akkor állt le a munka, amikor gyártásba kellett volna adni az alkatrészeket, és a beszállítóknak is megrendelést kellett volna küldeni, de ez a csődbiztos utasítására már nem történt meg. Azt nem tudni biztosan, hogy a Manort működtető három cég melyike birtokolja a formaterv jogait, de lehetséges, hogy a bedöntött Just Racing Services miatt a tervek is eltűnnek a süllyesztőben.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!