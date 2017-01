Változnak az idők: a McLarennek bejön a költségplafon

Az élcsapatok ezt régen élből elutasították, de az F1 új tulajdonos megint előveszi a régi ötletet, és most már nincs is mindenki ellene.

Az elmúlt tíz-tizenöt évben már többször felmerült, hogy a versenyzéssel járó kiadásokat meg kellene zabolázni, mivel az élcsapatok és a sereghajtók költségvetése között lévő többszörös különbség a kiélezett küzdelem rovására megy. A középmezőnyből feltörni eleve szinte lehetetlen, és a status quót konzerválja a hagyományos istállóknak alanyi jogon kifizetett extra bónusz is.

Bár az FIA előző elnöke, Max Mosley belebukott abba, hogy a költségplafont megpróbálta ráerőltetni a csapatokra – helyette egy önkéntes, de nem túl hatékony korlátozási egyezményhez csatlakoztak –, a Forma-1 új tulajdonosa, a Liberty Media most leporolná az ötletet. A sportszakmai igazgatóvá kinevezett Ross Brawn elismerte, hogy a gyakorlatban még nem próbálták ki, szerinte mégis érdemes lenne adni neki egy esélyt.

Fontosnak tartaná, hogy segítsenek a kis alakulatoknak megállni a lábukon.

„Ez egyrészt a csapatoknak kifizetett pénzeken, másfelől a versenyzés és a tisztességes show költségein múlik. Ami az elsőt illeti, pár évig, amíg nem járnak le a jelenleg érvényes üzleti megállapodások, nem sokat tehetünk – mondta a BBC-nek Brawn. – Arra viszont a jogtulajdonosnak van ráhatása, hogy a befektetés megtérüljön.

Egy jól szervezett kis csapat szerintem igenis életképes lehet, a számok kijönnek."

Az egykori csapatfőnök rámutatott, hogy ha így alakítják át a gazdasági környezetet, az F1 újra vonzóvá válik az új érdeklődők számára is. És úgy tűnik, a költségplafon ötletét már a nagyok sem feltétlenül tartják szentségtörésnek. Elődjével, Ron Dennisszel ellentétben a McLaren új főnöke, Zak Brown például megfontolásra érdemesnek tartja az elképzelést, bár tisztában van vele, hogy egyes istállók ma is elleneznék. Szerinte is túl nagy a különbség a csapatok költségvetése között.

Az új tulajdonos a kis csapatoknak is segítene talpraállni Forrás: DPPI media/Florent Gooden

„Nem gondolom, hogy mindenkiének ugyanakkorának kellene lennie, de szakadék a legnagyobb és a legkisebb között túl nagy. Ezért mennek csődbe csapatok, és túl kevés nyeri a versenyeket" – mondta a Motorsport.com-nak.

„Nyilván azok fognak a leginkább ellenkezni, akik a legtöbb pénzt kapják, és azok pártolják majd a leghevesebben a változást, akik a legkevesebb pénzből gazdálkodnak – tette hozzá.

Ez forró témának ígérkezik, de muszáj foglalkozni vele, mert a mostani állapot egyszerűen nem egészséges.



Márpedig mindannyiunk érdeke, hogy az F1 egészséges legyen."

A problémának külön aktualitást ad, hogy a mezőny legkisebb alakulata, a Manor a túlélésért küzd.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!