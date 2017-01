Külön utakon folytatja a Red Bull és a Renault

Mindkét istálló egyforma Renault erőforrásokat használ az F1-ben, de más üzem- és kenőanyagokra váltanak. Szokatlan helyzet alakul ki, újabb téren éleződik a verseny.

Továbbra is egyforma erőforrásokkal indul az F1-ben a Red Bull és a gyári Renault-csapat, de szokatlan módon a 2017-es szezontól eltérő üzem- és kenőanyagokat használnak majd. Azt már korábban bejelentették, hogy a Red Bull lecseréli a Total termékeit, és a McLarentől elcsábított ExxonMobil (Mobil 1, Esso) lesz a beszállítójuk, és most a Renault is váltott, egy másik gyártóra.

A Red Bullhoz hasonlóan a Renault is új partnert választott, a BP márkája, a Castrol csatlakozik hozzájuk. A két cég nem ismeretlen egymás számára, a Williams partnereként a Renault 1997-ben a britek termékeivel nyerte meg a világbajnokságot. Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője szerint nagy kihívás vár a két cég együttműködésére.

Egyforma motor, de eltérő üzemanyagok Forrás: 2016 Getty Images/Robert Cianflone

„A 2017-es szezon során életbe lépő aerodinamikai szabályokkal az autók még érzékenyebbek lesznek a teljesítményre – vélte. – Ez által az üzemanyagok és a kenőanyagok még fontosabbnak ígérkeznek az autók tempója szempontjából, mint a mostani erőforrások 2014-es bevezetése óta voltak.”

A kialakult helyzet manapság szokatlan az F1-ben, mert minden csapatnál arra törekednek, hogy az erőforrás gyártója szorosan együttműködjön egy dedikált olajcéggel, mivel vegyipari fejlesztések révén is komoly teljesítménynövekedés érhető el. A Mercedes ezért dolgozik a Petronasszal, a Ferrari pedig a Shell-lel, és az ExxonMobil is sokáig kitartott a McLaren mellett.

Az ExxonMobil elhagyta a McLarent, és a Red Bullhoz pártoltak át Forrás: AFP/Yuya Shino

Abiteboul korábban azt mondta a Motorsport.com-nak, hogy jobban örült volna, ha a Renault csapatait egy gyártó szolgálja ki, de hozzátette, ez „versengést és inspirációt is hoz, ahogy a Red Bull is remek mérce Enstone számára”, viszont úgy vélte, ez falakat is emelhet a csapatok között. Egyelőre nem tudni, hogy a Red Bull testvércsapata, a Toro Rosso melyik beszállítót választja.

A McLaren egyelőre nem erősítette meg, hogy ők is a Castrol termékeire váltanak, de Stoffel Vandoorne 2017-es csapatpólóján már feltűnt a britek logója, és a GrandPrix247 kérdésére a csapat szóvivője annyit elmondott, hogy „a 2017-es Honda motor fejlesztése egy ideje már folyamatban van a releváns technikai partnerek bevonásával.”

