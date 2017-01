Enyhébb ítéletekkel ösztönöznék az előzéseket

A sportfelügyelők elnézőbbek lesznek, de most talán tényleg: az idéntől nem is kötelező kivizsgálniuk minden incidenst, amit a versenyigazgató jelent nekik.

Az elmúlt évek során már többször ígértek enyhébb ítélkezést a Forma-1-ben, de aztán egy átmeneti időszak után mindig újra gyakoribbá váltak a büntetések, amelyek sokak szerint elvették a versenyzők kedvét a kicsit is kockázatosabb manőverektől. Tavaly általános felzúdulást keltett például, hogy Nico Rosberget időbüntetéssel sújtották, miután Malajziában enyhén nekikoccant Kimi Räikkönen Ferrarijának egy előzés közben.

Mivel pedig az idén, az új, jelentősen gyorsabb autókkal még nehezebb lehet sikeresen végrehajtani egy-egy támadást, a szigoron most különösen időszerű lenne enyhíteni.



Talán ennek is köszönhető, hogy az F1 Commission és az FIA Motorsport Világtanácsa múlt heti üléseiken úgy döntöttek, a sportfelügyelőknek – az F1 bírói testületének – még kivizsgálniuk sem lesz kötelező az összes, a versenyigazgató által jelentett incidenst.

Enyhébb ítéletekkel ösztönzik az előzéseket Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Saját hatáskörükben dönthetnek arról, hogy alaposan utánajárnak-e, az idei Sportszabályzat legújabb, kedden kiadott változatának 38.2-es cikkelye pedig kimondja: „A sportfelügyelők joga megítélni, hogy egy incidensben érintett versenyzőnek jár-e büntetés.

Hacsak nem egyértelmű, hogy részben vagy teljes egészében ő a felelős az incidensért, nem fogják szankcionálni."



Az új szabályzat megpróbálja elejét venni a hajtáslánc-elemek halmozásának is: a 23.3/e) cikkely végéhez hozzáírták, hogy amennyiben egy adott hétvégén valaki több újat is kap ugyanabból az elemből a büntetlenül használható kereten felül, akkor a szezon további részében csak azt használhatja fel közülük, amelyet utoljára szereltek be az autójába.

A Mercedes a tavalyi Belga Nagydíj három szabadedzése alatt például három friss motort is adott Lewis Hamiltonnak, hogy a biztonság kedvéért feltöltsék a készleteit, de az ide szabályozásba ez már nem férne bele.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!