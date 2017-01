Hamilton: Nem az F1 a legjobb autóverseny

A háromszoros világbajnok szerint a fiataloknak egyre nehezebb bejutni az F1-be. Ő sem felejti el, hogy édesapjának milyen kockázatokat kellett vállalnia, hogy valóra válthassa az álmaikat.

Többször bírálta már az F1 jelenlegi állapotát a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton, és a francia Quotidien műsorában most újfent kijelentette: szerinte az igazi versenyzés nem is a legmagasabb osztályban, hanem a fiatalok körében, a gokartpályákon zajlik.

„A legjobb versenyeket a fiatal gyerekek futják, úgy 10 éves koruktól – mondta a Mercedes sztárja. – Az az igazi versenyzés, még a Forma-1-nél, és az összes többi géposztálynál is jobb. Azokban a gyerekekben semmi félelem nincs.”

Hamilton szerint nem az F1-ben zajlik az igazi versenyzés Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura

Hamilton véleménye egybecseng gyerekkori hőse, Ayrton Senna egyik híressé vált nyilatkozatával. Senna a róla szóló 2010-es életrajzi film végén, egy archív felvételen azt mondta, legnagyobb ellenfele a gokartos Terry Fullerton volt, akit a tökéletes versenyzőként írt le, az akkori futamokat pedig politikától mentes „tiszta versenyzésnek” nevezte.

A Mercedes pilótája szerint manapság különösen nehéz eljutni az F1-ig, mert sok a tehetséges fiatal.

„Drágább is lett elérni a Forma-1-et. A technológia nagyon magas szintre jutott. Már a gokartozás is költséges, az édesapám a mi házunkra is 3-4 alkalommal jelzálogot jegyeztetett be, hogy folytathassam a versenyzést. Minden nagyon drága, ezért nehéz bekerülni a Forma-1-be” – mondta Hamilton, akit 2009 elejéig az édesapja menedzselt.

Hamilton és Rosberg együtt gokartozott, a brit később utalt is arra, hogy csapattársa mögött erősebb anyagi háttér volt Forrás: DPPI media/Dppi

Amint a brit versenyző rendszeresen kiemeli, Anthony Hamilton több mellékállást is vállalt, hogy előteremthesse a pénzt fia pályafutására. Így is csak olcsó felszerelést tudtak vásárolni, de szorgalmasan küzdöttek, és le tudták győzni a tehetősebb, fehér bőrszínű ellenfeleket.

Mi tényleg a semmiből jöttünk, nem volt pénzünk, amikor elkezdtünk versenyezni. Ez mindig éhessé tett a sikerre, mert gyerekkorom óta gazdagabb családokkal szemben versenyeztem. Engem ez hajtott. Azt mondanám, energiára és tehetségre van szükség, valamint rengeteg önbizalomra. A családom és az irigység nélkül ma nem lennék itt!”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!