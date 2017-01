Rosberg lenyűgöző Mercedesszel riogat

Visszavonulása előtt látta a 2017-es autó modelljét, és forradalminak tartja a változásokat. Jenson Button is úgy véli, nem lesz egyszerű dolga a Mercedes ellenfeleinek.

Az idei F1-es szezon egyik legnagyobb kérdése, hogy hároméves egyeduralom után végre meg tudja-e szorítani valaki a Mercedes pilótáit, és ezzel ismét nyitottabbá válik-e a küzdelem a győzelmekért. A jelenlegi hibrid erőforrások bevezetése, 2014 óta az Ezüstnyilak csupán nyolc versenyt nem nyertek meg, és ha nem estek ki ritka műszaki hibák vagy balesetek miatt, szinte borítékolható volt a győzelmük.

A sikerszéria azonban véget érhet, mert megbomlott az eddigi egységes csapat, Nico Rosberg után a technikai igazgató, Paddy Lowe is elhagyta az istállót, de Rosberg a visszavonulása előtt még látta a 2017-re készülő autót, és úgy véli, a Mercedes továbbra is erős marad.

Tavaly Rosberg volt a legsikeresebb a Mercedesszel Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Wolfgang Wilhelm

„A szemnek tetszetős, és élvezetes lesz vezetni is, mivel gyorsabbnak ígérkezik – mondta Rosberg az új Mercedesről, és szerinte az új szabályok miatt a mezőny „felbolydul majd, mert az összes csapat kénytelen volt az elejéről újrakezdeni a munkát. Nem evolúció, hanem forradalom lesz. Mindenki a nulláról, tiszta lappal indul az autó építésekor, ezért érdekes lesz látni, hogy ki bizonyul a leggyorsabbnak.”

Novemberben lehetőségem adódott megnézni a jövőbeli autó modelljét a szélcsatornában, így részletesen láthattam, hogy milyen lesz. Nagyon meggyőző volt.”

Rosberghez hasonlóan az F1-től szintén búcsúzó Jenson Button is arra tippel, hogy a Mercedes jó formában marad. A szabályváltozások elméletileg lehetőséget teremtenek a többi istállónak is, hogy felzárkózzanak, de Button úgy véli, az erőforrások teljesítménye továbbra is meghatározó szempont lesz. Szerinte „valóban nagy elvárás”, hogy a többiek utolérjék az Ezüstnyilakat.

A McLaren sem tudott labdába rúgni a Mercedes ellen Forrás: AFP/Mohd Rasfan

„Az elmúlt három év során nagyon erősek voltak, de a teljesen új szabályok miatt senki sem tudja, hogy mi várható – mondta Button a Bajnokok Tornáján. – Az új előírások miatt sokkal nagyobb lesz a légellenállás, amihez igen nagy teljesítményre van szükség. Ez úgy tűnik, a Mercedesnél adott. Nagyon jó munkát kell végezni a télen ahhoz, hogy bárki is megszoríthassa őket.”

Button kijelentette, az elmúlt három év után már mindenképpen szükség lenne arra, hogy a Mercedes méltó ellenfelekre találjon az F1-ben. Az új szabályokat a sport szempontjából pozitívnak értékelte, úgy véli, ezekre szintén szükség volt. „Reméljük, ez nagyszerű dolgokat hozhat a Forma-1 jövője szempontjából.”

