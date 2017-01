Elvehetik a Ferrari kiemelt F1-es jövedelmeit

Az új tulajdonos már a jövő héten szétoszthatja Bernie Ecclestone feladatkörét, és csökkenthetik a Ferrarinak járó, kiemelt összegű jogdíjkifizetést is.

A részvényesek és az FIA jóváhagyása után a célegyenesbe fordul az F1 tulajdonosváltásának folyamata: a CVC Capital Partners tavaly kezdte meg az üzlet átadását a Liberty Media nevű amerikai vállalatcsoportnak, ami a saját szervezetét is átalakítva, Formula One Group néven működteti majd tovább a versenysorozatot.

A Liberty korábban Chase Carey-t nevezte ki az F1 elnökének, és Bernie Ecclestone-t további három évre felkérték ügyvezetőnek, de a Sky News arról számolt be, hogy a 86 esztendős üzletember mandátumát már a jövő héten visszavonhatják, és szétoszthatják a feladatait. Ecclestone-nak állítólag felajánlották, hogy tiszteletbeli elnökként maradjon, nem tudni, hogy elfogadja-e az ajánlatot.

Fogy körülötte a levegő Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Daniel Goetzhaber

A hírportál tudósítója úgy tudja, hogy Carey az adásvétel lezárásakor azonnal új szakembereket akar kinevezni, akik Ecclestone feladatkörét veszik át. A korábbi spekulációkkal összhangban a Sky News is úgy tudja, hogy az ESPN korábbi igazgatója, Sean Bratchest bízzák meg az üzleti ügyek felügyeletével, a sportszakmai és stratégiai feladatokat pedig Ross Brawn kapja meg.

Nem csak a menedzsment személyi összetétele, hanem az általános filozófia terén is változás várható.

A Formula One Management és a csapatok között 2020-ig érvényes, kétoldalú szerződések szabályozzák a pénzügyi feltételeket, és egyéb jogokat, ezek már korábban is feszültségeket generáltak, mert bizonyos csapatok – köztük különösen a Ferrari – több pénzt kapnak másoknál, és a szabályok alakulására is nagyobb befolyásuk van.

Az F1 és a Ferrari neve összeforrt, de az autógyártó aligha üdvözli majd, hogy kevesebb pénzt kereshet a sportban Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A Liberty ezt kedvezményes árú, de szavazati jog nélküli részvények eladásával kezelte volna, de a csapatok egyelőre nem éltek a vásárlás lehetőségével, ezért várhatóan változnak majd a feltételek. A Forbes ráadásul úgy értesült, hogy az új tulajdonos Ferrari kiemelt státuszát is megkérdőjelezi a kisebb szereplők javára. Greg Maffei, a Liberty ügyvezetője szerint a Ferrarinak a szponzorpénzekből kellene megélnie, nem a jogdíjakból.

„A Ferrarihoz óriási szponzori bevételek folynak be, és ezt a nagyszerű versenyek is pozitívan érintik majd. Amikor a csapatok részére történő kifizetések kiegyensúlyozására gondolunk, igazságosabb elbánást próbálunk teremteni. A Ferrari szempontjából arra számítanék, hogy egy remek platform jön létre, ami segíti a szponzori bevételek növelését, úgyhogy ez egy adok-kapok helyzet.”

A Ferrari egyelőre nem reagált az elképzelésre, de tőzsdei vállalatként szinte biztos, hogy tiltakozni fognak az elképzelés miatt. A Liberty korábban felvetette, hogy a válság óta javasolt költségplafon bevezetésével csökkenthető lenne az F1-es csapatok költekezése, de Sergio Marchionne, a Ferrari elnöke kijelentette, ő nem hiszi, hogy korlátozni lehetne a csapatok költségvetését.

Az elmúlt évek során igen kevés komoly szponzor jelent meg, még olyan nagy csapatok is főszponzor nélkül versenyeznek, mint a McLaren. A Forbes becslése szerint 2010-ben az istállók költségvetésének 35%-át tették ki a szponzori bevételek, 2015-ben ez az érték már csak 32% volt. Claire Williams tavaly úgy vélte, egyre nehezebb cégeket a sport mellé állítani.

Beszélgetek másokkal is, akik különböző bajnokságokban próbálnak szponzorokat szerezni vagy jogtulajdonosként működnek, és nehéz a helyzet – vélte. – Szerintem a közösségi média felemelkedése nem tett jót, mert most már rengeteg lehetőség van arra, hogy a márkák az üzeneteiket terjesszék, és ehhez nincs szükség több milliós befektetésekre sem.”

