A Manor egy lépéssel közelebb jutott a túléléshez

A csődbiztos előrelépést tett a csapat megmentése érdekében, de a megállapodást még nem kötötték meg. Ott lehetnek a márciusi idénynyitón.

Január eleje óta kérdéses a Manor F1-es csapat fennmaradása, miután az istállót működtető cégek egyike csődvédelmet kért, mert nem tudják kigazdálkodni a működéshez szükséges költségeket, és Stephen Fitzpatrick nem jutott egyezségre a vevőjelöltekkel sem. A jogelőd Marussia csődjéhez hasonlóan az FRP Advisory nevű cég vette át az irányítást.

A csődbiztos leállította az új autók gyártásának folyamatát, a dolgozók viszont januári munkájukért is kapnak fizetést, így a csapat nagyjából egyben maradt, és a hét elején némi fény is megjelent az alagút végén, hiszen egy meg nem nevezett befektetővel is tárgyalások folynak.

Lesz, aki megmenti a Manort? Forrás: DPPI media/Florent Gooden

A BBC értesülése szerint a csődbiztos arról tájékoztatta a munkavállalókat, hogy előrelépést tettek a befektető-jelölttel, így már „erősen a szezonkezdet jár a fejükben”, de ehhez először több, mint 500 ezer angol fontot kell összeszedniük, hogy elkészíthessék az új autókat, részt vehessenek a teszteken és az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon.

Bennfentesek bíznak abban, hogy a pénzt sikerül megszerezni a jövő hétvégi határidő előtt.

Az összeg F1-es léptékkel mérve nem jelentős, és hihetőnek is tűnik, mert Nick Fry, a Brawn GP korábbi ügyvezetője a Royal Automobile Club egyik tavalyi podcastjében azt mondta, hogy 2009-ben a nyári szünet végéig 600 ezer fontból versenyeztek, ami mai árfolyamon körülbelül 750 ezer fontnak felel meg.

A BBC úgy tudja, a Manor esélyei jelentősen javultak, de a csapat jövője még nem rendeződött, és egyelőre homály fedi az érdeklődő kilétét is, azt viszont a brit médium portálja is megerősítette, hogy az FIA engedélyezte, hogy a Manor módosított 2016-os autóval kezdje meg a szezont, de meg kell felelniük a 2017-es szabályoknak, ám elkerülhetik a költséges és időigényes törésteszteket.

