Newey: DRS helyett tökös előzések kellenek az F1-be

Vegyes érzelmei vannak az új szabályokkal kapcsolatban: szebbek lesznek az autók, de unalmasabbak lehetnek a versenyek, és a motorok közötti egyenlőtlenségek is megmaradnak.

Új korszak kezdődik a Forma-1-ben az idei szezon során, mivel 2017-től megváltozott szabályok szerint kell építeni az autókat, amelyek agresszívabb megjelenésűek lesznek, gyorsabbnak és nehezebben vezethetőnek ígérkeznek, mint a 2016-ban búcsúztatott elődeik. Adrian Newey, a Red Bull főtervezője az Autosport International Show-n elárulta, az új autók miatt teljesen át kell értelmezni a pályákat.

„Az extra leszorítóerő nagy jelentőségű, a silverstone-i Copse kanyart például még a versenyen is padlógázzal lehet majd venni - mondta. - Néhány gyors kanyar egyszerű hajlattá fog válni. Akárcsak az Eau Rouge: régen félelmetes kanyar volt, most viszont már csak egy törés az egyenesen.”

Tavalyig szoros versenyek voltak - a Mercedes mögött Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Newey megerősítette, hogy fizikailag nehezebb lesz vezetni az autókat, különösen a nyakizmok megterhelésére számít, de szerinte ez jó hír. Aggasztja viszont, hogy a leszorítóerővel megnövő fékerő miatt rövidülnek majd a fékutak, ami árt az előzéseknek, de úgy véli, ezt a DRS-sel „meg lehet oldani”, bár ő az ilyen helycseréket nem tartja „emlékezetes eseménynek.”

Mindenki a tökös előzésekre emlékszik, ahogy néhány évvel ezelőtt Mark Webber elkapta Fernando (Alonsót) az Eau Rouge-ban.

Kár volt érte, nagyon bátor, jól kivitelezett előzés volt, de azonnal a visszájára fordult, mert Fernando használhatta a DRS-t.”

A Red Bull tervezőzsenije arra is rámutatott, hogy komoly dilemmát okoz a leszorítóerő és a tempó kérdése, ezek ugyanis gyakran ártanak a versenyzés színvonalának, de nem lehet büntetlenül megnyirbálni az aerodinamikát sem, mert az látványosan lelassítaná az autókat.

Szükség van a tempóra az F1-ben Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

„Ez nyilván véleményes, de ha megnézünk egy túraautó-versenyt, nem túl izgalmas látvány, ahogy egy autó egymaga körbemegy a pályán. A nagy tempóra szükség van. A televízió egyébként is lassabbnak mutat mindent.”

Newey korábban a Williams, a McLaren, és a Red Bull számára is tervezett világbajnok autókat, leginkább a jelentős szabályváltozásokat kihasználva. Jelenlegi munkaadójánál 2010-ben szerezte az első világbajnoki címeket, de már egy évvel korábban is csak a Brawn GP-től kapott ki. Úgy véli, esztétikailag ezúttal nem olyan jelentősek a szabályváltozások, de így is nagy átalakulás várható.

Az autó szándékosan eleve a sebesség érzetét kelti. Nem tudom, hogy tetszeni fog-e az embereknek, de szerintem jól néz ki. „A keskeny nyomtáv és a keskeny gumik szerintem mindig furán néztek ki, különösen a magas hátsó szárnnyal. Megpróbáltuk visszafordítani a folyamatot, és vonzóbbá, valamint nehezebben vezethetővé tenni az autókat.”

Newey ismét nagyobb részt vállalt az autó tervezéséből Forrás: AFP

Noha a Red Bull egyik célja a szabályváltozás melletti lobbizással az volt, hogy csökkentsék a motorok szerepét, Newey szerint valójában még fontosabbak lesznek az erőforrások, mivel az autók a körök nagyobb részében haladnak majd padlógázzal. Ez is hozzájárulhat annak „veszélyéhez”, hogy a Mercedes mögött eddig szoros mezőny az idén széthúzódhat.

„Nagy szabályváltozásokat egyesek jobban tudnak értelmezni, mint mások. A nagyobb csapatoknak nyilvánvalóan komolyabb a kutatási kapacitása, úgyhogy ők jobb munkát végezhetnek a kisebbeknél, bár nem mindig ez a helyzet. A rajtrács várhatóan széthúzódik, de lehet, hogy nyitottabbá is válik a versenyzés, mielőtt az évek során mindenki ugyanarra a megoldásra jut” – vélte Newey.

