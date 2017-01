A Williams kínosnak érezte visszahívni Massát

Nagy csinnadrattával elbúcsúztatták, végül mégis marad. Nem tartanak attól, hogy nem lesz elég motivált.

Már tavaly is lehetett sejteni, hogy Felipe Massa nem egészen önszántából fejezi be a Forma-1-es pályafutását, amit egyébként az Olasz Nagydíj hétvégéjén jelentett be. A Williams az újonc tinédzser, Lance Stroll mellett ugyanis inkább Valtteri Bottast akarta megtartani, Massa pedig más erős csapatnál nem talált helyet magának, és a sereghajtók között nem szerette volna folytatni. Azt azonban egyértelművé tette, hogy az F1-en kívül tovább versenyez majd, sőt a hírek szerint meg is állapodott a Formula E-vel.

Monzában szó szerint könnyek között, nagy tapsviharral búcsúztatták el Massát a Williams motorhome-jában, január elején mégis visszahívták őt a még el sem kezdődött nyugdíjából a Mercedesnek átengedett Bottas helyére. Claire Williams helyettes csapatfőnök elismerte, hogy ez kissé kínos volt.

Massát a még el sem kezdődött nyugdíjból hívták vissza Forrás: DPPI media/Frederic Le Floc H

„Felipe már bejelentette a visszavonulását, mi is jó nagy felhajtást csaptunk körülötte, és ilyen előzmények után felhívni az exversenyződet, hogy nem lenne-e kedve mégis folytatni, elég kellemetlen érzés" – mondta a Sky Sportsnak.

De még soha, senkit nem hallottam annyira boldognak és izgatottnak, mint ahogy ő reagált, ami számunkra óriási megkönnyebbülés volt."

Maga Massa sem tagadta, hogy szívesen halasztotta el a visszavonulását. „Miután beszélgettünk, nagyon nehezemre esett volna nemet mondani arra, hogy folytassam a munkát egy általam ennyire szeretett csapattal, amelynek imádok a tagja lenni – jelentette ki. – Különösen egy ilyen évben, amikor minden a nulláról kezdődik majd. Teljesen más szabályok fognak vonatkozni az autókra, ezért fizikai szempontból nehéz szezon vár a versenyzőkre, ami nekem tetszik."

„Kedvelem az új kezdeteket, és biztos vagyok benne, hogy a rutinom a csapat hasznára lesz. Remélem, ütőképes autót kapok, amely egészen az utolsó versenyig fejlődni fog. Nagyon motiváltnak érzem magam."

Ezzel kapcsolatban nincsenek kétségei Williamsnek sem, aki azt állította, eddig nem esett le neki, hogy Massa valójában nem is szeretett volna visszavonulni még. „Tudom, hogy sokan azt mondják, hagyjuk békén, hadd menjen nyugdíjba, de valójában nem is akar – vélte.

Ezt én sem tudtam, nem ismertem fel, hogy még nem akarja befejezni. Szerintem az idén szép munkát végez majd. „Soha nem ültetnénk olyan versenyzőt az autónkba, akivel kapcsolatban nem vagyunk biztosak benne, hogy teljesíteni fog."

Massa tavaly kevesebb pontot szerzett Bottasnál, Williams azonban reméli, hogy a váratlanul jött lehetőséget kihasználva felszabadultabban versenyezhet majd. „Kapott egy évet arra, hogy jól szórakozzon, és az ember ilyenkor gyakran kevésbé érzi a nyomást" – vélte.

Stroll szintén nem bánja, hogy nem Bottas, hanem Massa lesz az első csapattársa az F1-ben. „Ez a tökéletes megoldás – nyilatkozta a Le Journal című kanadai lapnak. – Ő volt a legjobb, aki Valtteri helyére léphetett. Az én szempontomból azonban a visszatérése semmit nem változtat, így is ugyanazok a kihívások várnak rám."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!