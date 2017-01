Az F1 gyorsan megszabadulhat Ecclestone-tól

Az új tulajdonos, a Liberty Media eredetileg azt mondta neki, szeretnék, ha még legalább három évig maradna a sport vezetésében, de úgy tűnik, mégis hamar lecserélnék.

Bernie Ecclestone pozíciója a Forma-1 élén azóta kétséges, hogy a sportot megvásárolta egy új tulajdonos, a Liberty Media. Míg elődje, a CVC Capital Partners – amely még 2006-ban jutott hozzá az F1-hez – nem igazán szólt bele a sport napi ügymenetébe, hagyta, hogy Ecclestone a bejáratott módon irányítsa a világbajnoki sorozatot, az amerikai vállalatnak más elképzelései vannak.

Mindenekelőtt szeretnék közelebb vinni a sportot a közönséghez, és a korszellemmel összhangban jobban kihasználnák a digitális platformokat,



amitől Ecclestone üzleti okokra hivatkozva nagyrészt elzárkózott. 20-ról 25-re növelnék az egy szezonban rendezett nagydíjak számát is, bár ez nem ígérkezik egyszerű feladatnak, mert a csapatok már a jelenlegi számot is nagyobbnak tartják az ideálisnál, és a pályán is folyamatosan morzsolódnak le a magas jogdíjak és a csökkenő érdeklődés miatt.

A Liberty Media korábban azt mondta Ecclestone-nak, hogy szeretnék, ha még legalább három évig maradna, ám a Telegraph azt írja, miután szerdán tartott rendkívüli ülésén az FIA Motorsport Világtanácsa (WMSC) is jóváhagyta a tulajdonosváltást, az F1 nagyurától rövid időn belül megszabadulnának.

A PA-nak nyilatkozva csütörtökön maga Ecclestone is elismerte, hogy a sorsa nem a saját kezében van, ugyanakkor azt állította: már a Liberty megjelenése előtt elkezdtek gondoskodni az utódlásáról, ami a korát tekintve – elvégre 86 éves – úgyis aktuálissá vált. „Ki kell várnunk, a cégnek mi a szándéka" – mondta.

Nem én szabom a feltételeket. Minden azon múlik, ők milyen irányba akarnak elmenni."

„A kérdés már egyébként is időszerű volt. Mindenképpen össze kellett állítanunk egy tervezetet arra az esetre, ha nem leszek itt, hiszen bármikor meghalhatok, vagy ilyesmi. Már nagyban dolgoztunk rajta, amikor kiderült, hogy ezek az emberek valószínűleg megveszik a céget, ezért leálltunk, mert azt gondoltuk, ha övék lesz (az F1), úgyis ők döntik el, kit vagy mit akarnak."

Márpedig a Liberty a Telegraph szerint azt szeretné, ha a Forma-1 üzleti ügyeivel és kereskedelmi oldalával is valaki más foglalkozna Ecclestone helyett, és úgy tűnik, már a jelöltjük is megvan: Sean Bratches, az ESPN korábbi sales és marketing igazgatója.

