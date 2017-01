Bottas csak egy évet kapott, hogy szembeszálljon Hamiltonnal

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója kitérő választ adott arra, hogy milyen időtartamra szerződtették Valtteri Bottast. Nem tartanak attól, hogy viszály lesz Lewis Hamiltonnal.

Hétfőn megerősítették, hogy Valtteri Bottas váltja Nico Rosberget a Mercedesnél, így a Williams korábbi pilótája lesz Lewis Hamilton csapattársa a 2017-es szezon során. Bottas csaknem kéthónapos casting eredményeként kerül a csapathoz, miután valódi élpilóták, például Sebastian Vettel vagy Fernando Alonso nem bizonyultak elérhetőnek.

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a Sky Sportsnak viszont csak annyit mondott, hogy „van néhány lehetőségünk”, amikor arról kérdezték, hogy Bottast milyen időtartamra szerződtették le. A finn médiában Bottasról a honfitársai, a korábbi F1-es pilóta Mika Salo és Heikki Kovalainen is azt állították, hogy egyelőre csak 2017-re szól a szerződése.

Bottas vállaira tehát eredménykényszer nehezedik, ráadásul nem csak az év végén papíron felszabaduló Vetteltől és Alonsótól kell tartania, hanem a Mercedes egyre rutinosabbá váló junior pilótái, Pascal Wehrlein és Esteban Ocon is fenyegetést jelenthetnek a helyére. Wolff elismerte:

Számunkra kulcsfontosságú volt, hogy a lehetőségeink nyitva maradjanak, és Valtteri ezzel teljesen tisztában van. Jól kell teljesítenie, gyorsnak lennie, és akkor biztosítja a jövőjét.”

Hamilton korábbi finn csapattársa, Heikki Kovalainen az Ilta Sanomat című lapban azt mondta, szerinte az egyéves szerződés nem probléma, mert „hiába van az embernek hosszú időre szóló szerződése, ha nem mennek jól a dolgok, végül abból is csak rövid lehet. Ha viszont jók az eredmények, az egyéves szerződés még jól is alakulhat.”

Honfitársa, Mika Salo az MTV című finn televíziós csatornán „nagyon furcsának” nevezte, hogy Bottas csak egy szezonra kapott szerződést. „Nem tudom, mi lehet a háttérben, talán a Mercedes meg akar bizonyosodni arról, hogy Valtteri úgy végzi a feladatát, ahogy kell” – mondta, de hozzátette, ez így is nagy lehetőség a számára, mert „győztes autója lesz, és végtelen lehetőségekhez jut.”

Hamilton kemény diónak ígérkezik

Bottas ugyanakkor nehéz kihívás elé néz, hiszen a háromszoros világbajnok Lewis Hamiltonnal kell megküzdenie a sikerért. Wolff szerint Hamilton „jelenleg talán a legjobb pilóta a világon”, aki „szinte verhetetlen”, ha jól összeáll a hétvégéje, de úgy vélte, „Valtteri meg tudja dolgoztatni őt a pénzéért.” Wolff azt is megerősítette, hogy a továbbiakban nem vesz részt Bottas menedzselésében.

Wolff a szezon után tisztázta a nézeteltérését Hamiltonnal, „barátságosnak” nevezte a megbeszélésüket. A háromszoros világbajnok azt mondta neki, jól kijön Bottasszal, és a finnekkel általában egyébként is jó viszonyt ápol, hiszen sokáig dolgozott együtt a nemrég elhunyt szakorvossal, Aki Hintsával is. Hamilton emlékeit Kovalainen is megerősítette.

„Szép emlékeim vannak Lewisszal kapcsolatban – mondta a 2008-as Magyar Nagydíj győztese, aki 2008-ban és 2009-ben versenyzett a McLarennél. – Kemény csapattárs, hihetetlenül gyors pilóta, de jól lehetett dolgozni vele. Nekem legalábbis semmi problémám nem volt. Lewis kemény dió, ugyanakkor semmi borzasztót nem tett. Minden szempontból erős, de nem hiszem, hogy ez gond Valtteri számára.”

Salo már óvatosabban fogalmazott, szerinte a Mercedesnél nem lesz könnyű érvényesülni, mert „Lewis már régóta a csapatnál van, Valtteri viszont az egész pályafutását a (Williamsnél) töltötte, meg kell tanulnia, hogy a (Mercedesnél) miként mennek a dolgok. A világbajnoki címért küzdhet az autóval, de előbb le kell győznie Lewist. Ez egyáltalán nem lesz könnyű.”

Rosberg már készíti a popcornt

Az egész helyzet előidézője, Rosberg azt mondta a DPA hírügynökségnek, remélte, hogy a csapat gyorsan megtalálja „a tökéletes utódot”, és úgy véli, Bottas személyében ez sikerült is. „Valtteri gyors és kiegyensúlyozott, most pedig a Forma-1 legjobb ülését is megkapta, úgyhogy remélem, élvezni fogja – idézte a Bild. „Örülök, hogy a csapat nagyszerű utódot talált, ilyen rövid idő alatt is.”

A világbajnoki címvédő azonban megjegyezte, hogy Bottasra nehéz feladat vár.

„Sok sikert a Lewis elleni csatához – mondta mosollyal az arcán. – Kíváncsi vagyok, mire lesz képes, és milyen eredményeket ér el Lewis mellett.”

