Még egy lépéssel közelebb a tulajdonosváltáshoz az F1

A Liberty Media újabb lépést vett az F1 irányításának átvétele érdekében. A részvényesek megszavazták a felvásárlás újabb szakaszát, és átalakították a vállalatot, ami az F1 új gazdája lesz.

Az amerikai Liberty Media tavaly jelentette be, hogy megkezdi a Forma-1-et működtető cégek felvásárlását, és a későbbiekben átnevezi a saját vállalatát is Formula One Groupra, amelynek fő tevékenysége a továbbiakban a sport üzemeltetése lesz. Kedden a részvényesek megállapodtak az üzlet folytatásáról, valamint a Formula One Group megalakításáról is.

A Forma-1 az elmúlt évtized során a CVC Capital Partners nevű kockázati tőke befektető fennhatósága alatt állt, de Bernie Ecclestone vezetésével ténylegesen egy kisebb, londoni iroda működtette, különböző ágakkal kiegészülve. A Formula One Group megalakítása azonban jelzi, hogy az új tulajdonos inkább nagyvállalati szemlélettel folytatná a sport működtetését.

Nagy átalakulás kezdődött tavaly, és hamarosan véget ér az F1 felvásárlása Forrás: AFP/Gabriel Bouys

Ennek egyik jele, hogy a Variety szerint az F1 tavaly kinevezett új elnöke, Chase Carey hamarosan egy marketingigazgatót is csatasorba állít. Ez annak fényében jelentős változás, hogy ez a pozíció Bernie Ecclestone fennhatósága alatt egyszerűen nem létezett, és az F1 eddig alig végzett önálló marketingtevékenységet. A lap úgy tudja, az ESPN korábbi igazgatója, Sean Bratches az első számú jelölt a feladatra.

Az F1 teljes felvásárlása várhatóan 2017 első negyedévében lezárul, de az FIA jóváhagyására még mindig szükség van. Ez azonban nem valószínű, hogy gondot okoz, hiszen a szövetségnek anyagi haszna származik a tulajdonosváltásból, bár a különböző EU-s szervezetek nehezményezik, hogy szankcionáló testületként az FIA-nak is 1%-os tulajdonrésze van az F1-es cégbirodalomban.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!