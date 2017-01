Jövőre nem csak a McLarennek szállít motort a Honda

Német lapértesülés szerint a Sauber nem hosszabbította meg szerződését a Ferrarival, de arról is pletykák jelentek meg, hogy a Honda egy élcsapatot is szeretne elcsábítani.

A 2017-es szezont is a Ferrari tavalyi motorjaival kezdi meg a Sauber, miután tavaly majdnem csődbe mentek, és úgy vélték, hogy az idei autó kifejlesztését segítheti, ha nem kell alkalmazkodniuk egy várhatóan alaposan megújuló erőforráshoz. Az idén eltörölték a zsetonrendszert, akár négy versenyenként új specifikációjú erőforrást lehet bevetni, így a Sauber nagy hátrányba kerülhet.

A költségcsökkentéstől eltekintve látszólag logikátlan lépést indokolhatja, hogy az Auto Motor und Sport szerint folytatódnak a tárgyalások a svájci istálló és a Honda között, ennek részeként tudósítójuk, Michael Schmidt szerint a Sauber nem hosszabbította meg a szerződését a Ferrarival.

A Honda ügyfelet keres a McLaren mellé Forrás: McLaren

„A 2018-as szezonra a Honda motor elérhetővé válik az ügyfélcsapatok számára, a japánok azért is bővítik ki a Milton Keynesben lévő gyárukat, hogy a jövőben két csapatot is ki tudjanak szolgálni – írta a tudósító. – Arról pletykálnak, hogy előzetes egyeztetésekre már sor is került a Sauber és a Honda között.”

Amióta a Honda 2015-ben visszatért az F1-be, a McLarent tekintik gyári partnerüknek, és bár a Red Bull tavalyelőtt majdnem megállapodott velük a motorszállításról, a McLaren azóta kírúgott ügyvezetője, Ron Dennis megvétózta az együttműködést. A Honda azonban szeretne egy további istállónak motort szállítani, és a Monacói Nagydíjig meg is állapodnának új ügyfelükkel.

A Williams már dolgozott a Hondával Forrás: Williams

Az eddigi eredmények alapján nem látható, hogy miért akarna egy csapat bármilyen erőforrásról Hondára váltani, de a japánok az idei szezon előtt állítólag újratervezték a rendszerüket, és a Mercedes megoldásait is ellesték, így elképzelhető, hogy a 2017-ben már versenyképesebbek lesznek. A GrandPrix247.com szerzője, Paul Velasco szerint akár a Williams is áttérhet a Hondára.

Egy ideje már készülődik a Honda Gyárbővítéssel vár újabb F1-es csapatot a Honda

A publicista arra alapozza az érvelését, hogy a Williams és a Honda korábban szintén világbajnok párost alkotott, és a grove-i istálló addig nem válhat újra esélyessé a győzelemre, amíg a Mercedes ügyfélcsapataként működnek. Valószínűleg náluk fog kikötni a Mercedestől távozó Paddy Lowe, aki aligha akar majd másodhegedűs lenni korábbi csapata mögött.

Minden felmerülő csapattal egyeztetünk, ez természetes a paddockban, de egyelőre semmit nem tudunk megerősíteni bármelyik alakulat kiszolgálásával kapcsolatban, beleértve a Williamst



– felelte a Honda szóvivője az újságíró felvetésére. – 1983-ban a Williamsszel társultunk, amikor 15 év kihagyás után visszatértünk az F1-be, az új turbókorszakra. Ahogy minden új csapat is, 1983-ban és 1984-ben kihívásokkal szembesültünk, de 1986-ban két nagyszerű versenyzővel megnyertük a konstruktőri világbajnokságot, ami további sikerekhez vezetett.”

