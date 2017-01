Newey szerint ígéretes a Renault új motorja

Biztatóak a Red Bullnak küldött adatok. A francia gyártó erre az évre teljesen új ERS-t épít, és a megváltozott szabályokkal járó kihívást Newey is élvezi.

A Renault a hibrid turbómotorok első évében, 2014-ben csúfosan leszerepelt: annak ellenére, hogy eredetileg ők voltak az új formula legfőbb támogatói, jelentősen elmaradtak a Mercedestől, sőt még a Ferraritól is. Az elmúlt két év során, különösen tavaly sokat behoztak a hátrányukból, de az idén a fejlesztéseket korlátozó zsetonrendszert megszűnését kihasználva még nagyobbat szeretnének előrelépni.

A Renault Sport főnöke, Cyril Abiteboul az Autosport Internationalen elárulta, hogy 2017-re alapjaiban változtatják meg a motor konstrukcióját.

A belső égésű motorunk teljesen új felépítésű lesz, és most először mutatjuk be az ERS második generációját is



– mondta. – Rengeteg egymással összefüggő paramétert kell figyelembe venni: a tömeget, a motor beszerelését, a hűtési igényeket, és még az áram erősségét is, amit bizonyos időjárási körülmények között használni lehet."

A Renault az idén kevésbé vetheti vissza a Red Bull teljesítményét Forrás: AFP/2016 Getty Images/Lars Baron

„Az F1-ben semmilyen szempont nem másodlagos – tette hozzá. – Még ha elértük a plafont, vagyis az MGU 120 kW-os teljesítményét, akkor is át kell gondolnunk ezeket az extra tényezőket, ha csapatként a mezőny élére akarunk kerülni."

Bár a Renault a gyári alakulatát is szeretné feltornázni legalább a középmezőny elejére az idén, a legerősebb csapata várhatóan így is a Red Bull Racing marad.

A Milton Keynes-i alakulat technikai programját koordináló Adrian Newey biztatónak tartja az új motorról kapott adatokat.



„A Renault rendkívül keményen dolgozott a tél folyamán – ismerte el. – Ismerem a számaikat, úgy tűnik, jelentősen előreléptek. Ahogy mindig, ugyanez igaz ránk is, csak azt nem tudjuk, mire jutottak a riválisaink."

A Red Bullt az elmúlt években, különösen 2014-ben és 2015-ben látványosan hátráltatta a gyenge hajtáslánc. Tavaly már kevésbé fogta vissza a teljesítményüket, s noha az idénre bevezetett új technikai szabályokkal újra megnő az aerodinamika szerepe, ami látszólag nekik kedvez, Newey rámutatott, hogy a motor ennek ellenére továbbra is kiemelten fontos marad.

A teljesítménynek azért lesz még az eddiginél is nagyobb jelentősége, mert óriási lesz a tapadás, vagyis a kör nagyobb részét kell majd padlógázzal eltölteni



– magyarázta. – Így a tapadás ritkábban, a motorerő viszont gyakrabban fogja jelenteni a szűk keresztmetszetet."

„Emiatt a csapatok közötti különbségek valószínűleg megnőnek, tehát egy ideig több lesz a szellősebb verseny, mielőtt az autók megint közelebb kerülnek egymáshoz."

Newey – aki pár éve a háttérbe húzódott, mert úgy érezte, a szabályok túlságosan megkötik a mérnökök kezét – az idei Red Bull tervezéséből megint aktívabban kiveszi a részét, mivel az új előírások nagyobb mozgásteret biztosítottak neki, és élvezi az ezzel járó kihívást.

„Ilyenkor talán adódnak új lehetőségek, lehet találni olyan szabályokat, amelyeknek a szövegezése nincs összhangban a céljukkal – mondta. – A szabályok szelleme szerencsére nem létezik, csak betű szerint kell betartani őket, ezért időnként rá lehet bukkanni kiskapukra."

