Vicces rajzfilmen az új F1-es autók

A Red Bullnak semmit nem szokása sablonosan csinálni, és ez érvényes a videóikra is. A legutóbbiban a Forma-1 2017-es technikai szabályaiba avatják be a gyanútlan nézőt, méghozzá egy jópofa rajzfilm segítségével.

Az autókat erre az évre 4-5 másodperccel gyorsabbá szerették volna tenni a 2015-ösöknél, de a fejlődésük már tavaly is akkora volt, hogy a különbség a két évvel ezelőttihez képest ennél is jelentősebb lehet majd.

A hatást két területen érik el: a kerekek és az autók mérete egyaránt megnő, így nőni fog a tapadás és a leszorítóerő is,



a légellenállás viszont szintén nagyobb lesz, ezért a végsebesség várhatóan csökken.

Ahogy a videó is mutatja, az első gumik szélessége 245-ről 305 mm-re, míg a hátsóké 325-ről 405 mm-re nő (a teljes átmérőjük viszont csak 1 cm-rel változik). „Ezáltal jobb tapadást biztosítanak majd, ami lehetővé teszi a versenyzők számára, hogy később fékezzenek, korábban gyorsítsanak ki, és nagyobb tempóval vegyék be a kanyarokat, ezért durvább erőkkel is kell megküzdeniük" – magyarázza lelkesen a narrátor.

Ami magukat az autókat illeti, az első szárnyuk nemcsak szélesebb, hanem hátrafelé nyilazott is lesz (ez látható 0:40-nél) – ez remélhetőleg lehetővé teszi, hogy az első tengelyen szélárnyékban is megmaradjon a leszorítóerő, vagyis az autók egymás mögött ne váljanak alulkormányzottá, ami megnehezíti az előzést. A hátsó szárnyuk 20 cm-rel kiszélesedik, de egyben 15 cm-rel alacsonyabb is lesz a jelenlegihez képest, és hátrafelé fog dőlni.

Bár erről a videóban nincs szó, a leszorítóerőre a nagyobb diffúzor is jótékony hatással lesz: míg eddig az eleje csak a hátsó keréktengely vonalában lehetett, az idén 17,5 cm-rel előrébb kezdődhet, a hátulja pedig 5 cm-rel magasabbra nyúlhat. Az autók teljes szélessége, akárcsak 1998 előtt, 2 méter lehet, 20 cm-rel több az eddiginél.

A Red Bull szerint mindettől annyival nagyobb lesz a tapadás, hogy egy olyan kanyarban, amelyet eddig 170 km/ó-val lehetett bevenni, akár 210 km/ó-val is elfordulhatnak majd az autók.



Ami egybevág az FIA számításaival: a szövetség versenyigazgató-helyettese, Laurent Mekies elárulta, hogy egyes gyors kanyarokban 40 km/ó-val nőhet a tempó. Ez a csapatok által készített, az FIA rendelkezésére bocsátott szimulációkból derül ki, amelyek alapján már az összes pályát szimulálták a 2017-es autókkal.

A sebességkülönbség tavalyhoz képest annyira jelentős lesz, hogy a helyszíneken meg kell erősíteni a védműveket is. „Ez a folyamat még tart, az igazat megvallva a versenyek sorrendjében haladunk – árulta el Mekies, aki az idén váltja le a nyugdíjba vonuló Herbie Blash-t. – Ezért még nem értesítettük róla mindegyik pályát, de fogjuk. Melbourne már rendben van."

Ugyanakkor az autók a kör nagyobb hányadát töltik majd padlógázzal, és többet fognak fogyasztani,

ezért a versenytávra vonatkozó teljes megengedett üzemanyagmennyiséget hosszas vita után 100-ról 105 kg-ra emelték.

Az autókat végső soron fizikálisabb lesz vezetni, de hogy a pályán zajló küzdelem izgalmasabbá válik-e, és több lesz-e az előzés, arról egyelőre megoszlanak a vélemények. A Red Bull a rajzfilmben arra jut, hogy a keskeny pályákon (nyilván már a szélesebb nyomtáv miatt is) nehezebb lesz sikeresen kivitelezni egy támadást, a Tilkedromokon viszont a védekező versenyzőknek igencsak résen kell majd lenniük.

