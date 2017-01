Újabb név esett ki Nico Rosberg lehetséges utódjai közül: a Sauber bejelentette, hogy leigazolták Pascal Wehrleint, aki Marcus Ericsson csapattársa lesz 2017-ben.

Újabb ülés kelt el az F1-es mezőnyben, a 22 esztendős Pascal Wehrlein a Sauberhez igazolt, ahol Felipe Nasr helyét veszi át, és Marcus Ericsson csapattársa lesz a 2017-es szezon során. A döntés már régóta várható volt, és ezzel Wehrlein hivatalosan is kiesik a listáról, ami Nico Rosberg lehetséges utódjait tartalmazza.

A Mercedes tesztpilótájaként is alkalmazott Wehrleinnek volt némi esélye arra, hogy Lewis Hamilton csapattársa lehessen, de túlságosan tapasztalatlannak tartották, így egyre valószínűbb, hogy Valtteri Bottas kapja meg a másik Ezüstnyíl ülését. Wehrlein tavaly pontot szerzett az Osztrák Nagydíjon, és az idén ezt rendszeresíteni szeretné.

„Új csapatnál új kihívások elé nézek, és izgatottan várom az új kalandot. A célunk, hogy megvessük a lábunkat a középmezőnyben, és rendszeresen pontokat szerezzünk. Mindent megteszek, hogy segítsem a Saubert, nagyon várom, hogy mindenkit megismerhessek, és felkészülhessek a 2017-es szezonra. Nagy köszönettel tartozom a Saubernek a bizalomért és e nagyszerű lehetőségét, valamint óriási hála a Mercedesnek a támogatásukért.”

Bár Wehrleint a Force India, a Mercedes és a Williams is elutasította 2017-re az autógyár – amelynek színeiben megnyerte a 2015-ös DTM bajnoki címet – továbbra is segíti a pályafutását. Monisha Kaltenborn, a Sauber csapatfőnöke rámutatott, Wehrlein szerződtetésével a Sauber újabb fiatal tehetségnek ad lehetőséget a kibontakozásra.

„Pályafutása során Pascal megmutatta a tehetségét, formulaautókkal és a DTM-ben is. Tavaly első Forma-1-es évében bizonyította a benne rejlő lehetőségeket a spielbergi Osztrák Nagydíjon megszerzett pontjával. Ennél biztosan több van még Pascalban, és lehetőséget akarunk adni neki, hogy tovább fejlődjön, és az autóversenyzés epicentrumában tanulhasson. Meggyőződésem, hogy Marcus és Pascal jó párost fog alkotni 2017-ben.”

A Sauber tavaly majdnem csődbe ment, de tulajdonosváltás után több szakembert is leigazoltak, újrakezdték a fejlesztéseket, és némi szerencsével – a most eltanácsolt – Felipe Nasr 2 pontot szerzett a Brazil Nagydíjon, így visszaelőzték az addig előttük lévő, és azóta csődbe jutott Manort a konstruktőri világbajnokságban. A svájci istálló 2017-ben a tavalyi Ferrari motorokat használja majd.

Bottas bemutatkozott a Mercedesnél?

Nem sokkal Wehrlein bejelentése után meg nem erősített hírek érkeztek arról, hogy Bottas felkereste a Mercedes főhadiszállását, és bemutatkozott a csapatnak is. Előkerült néhány beállított kép is a finn pilótáról, aki egy korábbi Mercedes előtt pózolt, és az ingujján már megjelent a személyes szponzorának felirata is, de a fotók hitelessége egyelőre nem bizonyított.

A 2017-es mezőny felállása

Mercedes: Lewis Hamilton, (Valtteri Bottas?)

Red Bull: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

Ferrari: Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen

Force India: Sergio Pérez, Esteban Ocon

Williams: (Felipe Massa?), Lance Stroll

McLaren: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne

Toro Rosso: Carlos Sainz, Danyiil Kvjat

Haas: Romain Grosjean, Kevin Magnussen

Renault: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer

Sauber: Pascal Wehrlein, Marcus Ericsson

Egyelőre nem tudni, hogy a Manor indul-e az idei világbajnokságban, és ha igen, kik versenyeznek majd náluk.

