Megmenekülhet a csődbe jutott Manor

Bejelentkezett a csapatot működtető cégekért egy vevőjelölt, de ha péntekig nem tudja átvenni az istállót, romlani kezdenek a Manor túlélésének esélyei.

Január elején kért csődvédelmet az F1-es Manor csapat tulajdonosa, Stephen Fitzpatrick, miután tavaly nem sikerült megszerezniük a konstruktőri világbajnokság hőn áhított 10. helyét, és ezzel számottevően csökkent az idei jogdíjbevételük.

A korábban Virgin és Marussia néven is szereplő csapat nem először került az FRP Advisory felügyelete alá, 2014 végén is csődöt jelentettek, amelyből pont a jelenlegi tulajdonos húzta ki őket. Fitzpatrick azonban a továbbiakban nem tudja vállalni a működtetést, és a vevőjelöltekkel folytatott tárgyalásai is kudarcba fulladtak.

A Manor megint a szakadék szélén táncol Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Matic Klansek

Fény jelent meg azonban az alagút végén, hiszen az Autosport információi szerint a csődbiztosok több érdeklődővel is tárgyalnak, az egyik pedig konkrét ajánlatot is tett. A titokzatos tulajdonosjelölt a csapathoz köthető mindhárom céget, a Just Racing Services Ltd-et, a Just Racing Ltd-et és a Manor Grand Prix Racing Ltd-et is megvenné.

A helyzet érdekessége, hogy a három közül csak a Just Racing Services áll csődvédelem alatt, az F1-es indulási jogot pedig a Manor Grand Prix birtokolja, amelynek tulajdonosa a Just Racing Services.

A szaklap információja szerint a vevőjelölt úgy véli, hogy még időben meg lehet építeni az induláshoz szükséges autókat, de csak akkor, ha 2017. január 20. előtt megszületik a döntés a csapat átvételéről. Amennyiben ez nem történik meg, elképzelhető, hogy csökkentett áron újabb ajánlatot tesznek, és a különbözetet arra fordítják, hogy a csapat rövidebb idő alatt is felkészülhessen a szezonra.

Az FRP Advisory nem kommentálta az értesülést, Fitzpatrick pedig nem volt elérhető az Autosport számára. A csődbiztosok a januári béreket még mindenképpen fedezik, az autók alkatrészeinek gyártására azonban a hitelezők védelme érdekében nem adtak engedélyt.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!