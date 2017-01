A Ferrari vörös szőnyeggel várja Schumacher fiát

Mick Schumacher az idei szezont az F3-as Európa-bajnokságban tölti a Ferrarihoz közel álló Prema Powerteamnél. A Scuderia pilótanevelő programjának vezetője a vörös szőnyeget is leterítené elé.

Egyértelműen üzent Mick Schumachernek és menedzsmentjének Massimo Rivola, a Ferrari Driver Academy vezetője a La Gazzetta dello Sport hasábjain. A korábbi hétszeres világbajnok Michael fia az idén elhagyja a nemzeti F4-es bajnokságokat, és az F3-as Európa-bajnokságban folytatja pályafutását.

Bernie Ecclestone nemrég kijelentette, hogy szívesen viszontlátná a Schumacher nevet az F1-ben, és az édesapjából legendát faragó Ferrari is tárt karokkal várja a német fiatalt.

Egyre nagyobb érdeklődés övezi a pályafutását Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Jens Wolf

„Természetesen figyelemmel követjük őt, és az idén lehetőségünk nyílik Mick közelébe férkőzni, mert az FDA kötelékébe tartozó (Guan Yu) Zhou csapattársa lesz a Prema csapatban. A jövőjével kapcsolatban nem tudom, hogy Mick milyen döntést hoz, de ha szeretne belépni az FDA-programba, vörös szőnyeg fogja várni.”

Pályafutása során Michael Schumacher a Ferrarival és a Mercedesszel is szoros kapcsolatot alakított ki, fia már kétszer is ellátogatott a stuttgartiak évzáró rendezvényére, az idén egy Mercedes motorral hajtott csapat pilótája lesz, és a tavalyi Német Nagydíj egyik napján az éllovas bokszát is meglátogatta, a Ferrarihoz hasonlóan. Mick egyelőre egyik márkával sem kötelezte el magát.

Michael Schumacher szinte minden F1-es rekordot megdöntött a Ferrarival Forrás: AFP

„Mick nagyon rendesnek tűnik, és nincs eltelve magával, úgyhogy elismerés jár a szüleinek, nagyon jól vigyáznak rá. Nagyon fiatal még, és óriási nyomást kell kezelnie a média részéről, de nagyon jól csinálja” – jelentette ki Rivola.

Schumacher márciusban lesz 18 esztendős, ez az F1-es jogosítvány megszerzésének alsó korhatára, de még komoly eredményeket kell szállítania – legalább - az F3-ban, hogy bejuthasson az F1-be.

Valószínűleg a 20-as évei elején fog járni, mire esélye nyílhat, de Rivola a nemrég tartalékpilótának leigazolt Antonio Giovinazzi példájával illusztrálta, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek a lehető legfiatalabbnak lenni, amikor bejut az F1-be.

„Már 2016 elején be akartam juttatni őt az Akadémiára, úgyhogy nagyon örülök, mert ő lett a Ferrari harmadik pilótája, megérdemli az esélyt. Nekem nagyszerű tehetségnek tűnik, és lenyűgöző a hozzáállása. Való igaz, Antonio már 23 éves, de nem hiszem, hogy helyes, ha az F1 ajtaja csak 18 éves pilótáknak áll nyitva. Minden versenyzőnek megvan a maga története, az F1-ben ezzel kellene foglalkozni.”

