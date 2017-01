Renault: Ha kell csapatfőnök, majd szerzünk egyet!

Cyril Abiteboul nem sajnálja, hogy Kevin Magnussen után Frederic Vasseur is elhagyja a Renault F1-es csapatát, szerinte már elég emberük van a feladatok megoldásához.

Néhány hónappal ezelőtt még a szakemberhiány miatt panaszkodott Cyril Abiteboul, a Renault F1-es csapatának ügyvezetője, most viszont már nem bánja, hogy Frederic Vasseur leköszönt a csapatfőnöki pozícióból. Vasseur nem értett egyet az istálló menedzsmentjének többi tagja által követett iránnyal, ezért némi gondolkodás után távozott a Renault-tól.

„Tudomásom szerint a csapatfőnöki pozícióban nem fogjuk pótolni Fredet – nyilatkozta Abiteboul az Autosport International Show-n. – Nem sokkolt minket a bejelentése, és nem érezzük magunkat gyengébbnek sem. Ezt részletesen megbeszéltük Freddel. Próbáltuk együtt dolgozni, de egy adott ponton nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem lehetséges. Döntést kellett hoznunk, és tovább lépni.”

Még mindig nem tiszta a kép a Renault-nál Forrás: DPPI/Florent Gooden

Abiteboul kijelentette, újraosztják a feladatokat a menedzsmenten belül, és a McLarentől visszacsábított Ciaron Pilbeam több terhet levesz majd a vezető versenymérnök Alan Permane válláról, aki így a versenyzők munkájának támogatására összpontosíthat. Abiteboul úgy véli, a csapat felállása mára „robosztussá” vált, és ha szükségét érzik majd egy csapatfőnök kinevezésének, akkor „lépni fognak.”

A Renault-csapat első embere az istállótól tavaly elküldött Kevin Magnussenbe is rúgott egyet, mert az Auto Hebdo című lapnak azt mondta, bár „logikus” lett volna megtartani őt, hogy a csapatnak legyen viszonyítási alapja, ő személy szerint „csalódott” benne a 2016-os szezon során.

Abiteboul és Vasseur nem lett nyerő páros Forrás: AFP/Franck Fife

„Elkeserítő volt a teljesítménye és a hozzáállása is. Tagadhatatlanul tehetséges, de hiányzik belőle az alázat és az elkötelezettség. Túl sokszor keres kifogásokat” – panaszkodott Magnussenre, aki 7 pontot gyűjtött a csapatnak, miközben Jolyon Palmer csupán 1-et.

Sok versenyen előfordult, hogy Jolyon pénteken még sehol sem volt, aztán az egész hétvégén fejlődött, Magnussen viszont egész jól kezdett, de később visszaesett. Palmer a maga tempójában halad az F1-ben, ahogy a GP2-ben is tette, ahol több szezon kellett neki a bajnoki cím megszerzéséhez, de mindig is javuló tendenciát mutatott. Logikus, hogy 2017-ben itt is jobb lesz.”

Vasseur távozásának hírére reagálva a Haashoz igazoló Magnussen a BT című dán lapnak azt mondta: „Balszerencsésnek érzem magam, hogy a Forma-1-ben két olyan csapatba, a McLarenbe és a Renault-ba botlottam, amelyeknek káosz volt a vezetésében.”

