Senna többet tudott az autóról, mint a mai F1-esek

A Williams korábbi technikai igazgatója, Pat Symonds úgy véli, Valtteri Bottas nem tudhat annyit a versenyautójáról, mint a régi idők nagyjai, köztük Ayrton Senna.

Hosszú pályafutás végén decemberben ment nyugdíjba a Williamstől a csapat technikai igazgatója, Pat Symonds. A brit szakember egy évet még valószínűleg maradt volna, de lejárt a szerződése, és várhatóan Paddy Lowe veszi át a Williams technikai menedzsmentjét, és arról is pletykálnak, hogy James Key is átigazol a Toro Rossótól, ahol pont Symonds munkakörét tölti be.

A 63 esztendős szakember korábban a Toleman, a Benetton, a Renault, a Virgin és legutóbb a Williams színeiben dolgozott olyan versenyzőkkel, mint Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fernando Alonso vagy legutóbb Valtteri Bottas és Felipe Massa. Úgy véli, a régi idők nagyjai bizonyos szempontból felkészültebbek voltak a mai pilótáknál.

Senna idejében még nem a számítógépek mondták meg, hogy jó-e az autó Forrás: MEXSPORT/David Leah

„A mostani srácoknak igen másféle munkamódszereket kell elsajátítaniuk. Ha visszamegyünk az én pályám kezdetére, amikor Ayrtonnal dolgoztunk, még nem voltak adatrögzítőink. Telemetriánk egészen biztosan nem. Ezt az emberek most nehezen hiszik el. Úgyhogy a versenyzőtől kérdeztük meg, hogy milyen magas volt a vízhőfok, és milyen fordulatszámmal vett be egy adott kanyart. Le kellett olvasniuk, és emlékezniük kellett rá. Ez nem volt könnyű” – nyilatkozta az F1i.com-nak.

Amikor megkérdeztem Derek (Warwickot) a fordulatszámról, azt mondta, túlságosan elfoglalt, hogy leolvassa. Ayrtonnak még arra is maradt agykapacitása, hogy minden kanyarban pontosan emlékezzen az értékekre.”

Symonds szerint, ha ma megkérdeznénk Bottast a vízhőfokról, fogalma sem lenne róla, mert nem is tudja leolvasni az autóban ülve, a mérnökök viszont pontosan tudják, ezért nincs szükség olyan hosszú értekezletekre, mint Sennáék idejében. A mérnök úgy véli, jobban tudják, hogy mi történik az autóban, mint maga a versenyző.

Symonds (jobbra) az adott korszak legjobbjaival is dolgozott Forrás: Williams

„Tőle már csak azt kell megtudnunk, hogy miért nem tud gyorsabban menni, az autó és az ember között milyen interakció van, ami gondot okoz. Még mindig vannak dolgok, amiket nem tudunk szimulálni. Ebben az esetben kell arra támaszkodnunk, hogy őszintén és egyszerűen elmondja, hogy mit érez, és mi korlátozza őt, hogy gyorsabban menjen. Néha teljesen egyformák a paraméterek, de mégis teljesen más technikai elvárások merülnek fel.”

