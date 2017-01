Visszaeshet az F1-ben a kerékcserék száma

A csapatok szeretik, ha sok a bokszkiállás, mert így gyakran felborulhat a sorrend, a Pirelli viszont arra számít, hogy az idén kevesebb lesz a kerékcsere, mint az előző szezonok során.

Sok ismeretlen faktorral kénytelenek szembenézni az F1-es csapatok az idei szezon előtt, mivel nem csak az autókat kell az új szabályok miatt teljesen, az alapoktól újragondolni, a megnövekedő terhelés és a gumik kiszélesedése miatt a Pirelli is új abroncsokat készít a 2017-es szezonra. Ezeket már tavaly elkezdték próbálgatni, de a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull tesztautói nem voltak elég gyorsak.

Paul Hembery, a Pirelli F1-es programjának vezetője az Autosport International Show-n azt mondta, még a szezon kezdetekor sem számít arra, hogy tisztul a kép, és világossá válnak a valós teljesítményszintek a mezőnyben.

Kevesebb lehet a bokszban történő helycsere, de unalmasabbá is válhatnak a versenyek Forrás: © FOTO STUDIO COLOMBO PER PIRELLI MEDIA (© COPYRIGHT FREE)/© Foto Studio Colombo

„A barcelonai teszten nem igazán fogjuk tudni, hogy hol járnak a csapatok, mert akkoriban még nem akarják megmutatni, milyen jók is valójában. Sokan próbálják majd leplezni a valós teljesítményüket, vagy azon gondolkodnak majd, hogy mihez kezdenek, mert nem tudnak közel kerülni a többiekhez, akik lehet, hogy közben még ködösítenek is majd” – magyarázta.

Még Ausztráliában is ez lesz, ott mindig furcsa eredmények születnek. Inkább Kínában és Bahreinben várható, hogy meglátjuk az autók valós teljesítményét.”

Hembery megerősítette kollégája, Mario Isola várakozását, és azt mondta, nagyon gyenge lesz az idei gumik kopása, ráadásul 25%-os növekedést várnak a tapadás terén is, így az autók kevesebbet csúszkálnak majd. Mindkét tényező azt vetíti előre, hogy kevesebb bokszkiállásra lesz szükség.

A Pirelli a tavalyi Frankeinstein-autókkal folytatná az esőgumik tesztelését Forrás: Ferrari

„Az a gond, hogy olyan autókkal teszteltünk, amelyek 5 másodperccel lassabbak annál, mint azok, amelyeket Barcelonában látni fogunk. A keverékek szempontjából ez kihívás nekünk, mert egy nagyon szűk működési tartományban dolgozunk. Ha a számok nem úgy alakulnak majd, mint ahogy várjuk, akkor lehet, hogy túlságosan óvatosnak bizonyulunk.”

A brit szakember a sokat bírált esőgumikra is kitért, elmondása szerint a szezon során is folytatják a fejlesztéseket, és februártól a tavaly is használt, módosított autókkal folytatnák a teszteléseket. Az a céljuk, hogy a GP2-ben, gumimelegítő paplanok nélkül bevetett abroncsokhoz hasonlóan az F1-es esőgumik is gyorsan melegedjenek fel, mert erre a Safety Car-fázis utáni állórajtoknál szükség lesz.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!