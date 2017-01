Jaj ne, már megint mi van Lewisszal?!

Amikor Toto Wolff felhívta a Mercedes főnökét, Dieter Zetschét, hogy közölje vele Rosberg visszavonulásának hírét, ő azt hitte, Hamiltonnal történt valami.

Érdekes részletet árult el a Mercedes-Benz főnöke, Dieter Zetsche Nico Rosberg váratlan visszavonulásával kapcsolatban: a zuhany alól lépett ki, amikor befutott az F1-es csapatot irányító Toto Wolff telefonhívása.

„Épp nem volt rajtam ruha, ami így szokott lenni közvetlenül zuhanyzás után. Akkor csörgött a telefonom" – mesélte az Autocarnak.

Látva, hogy Toto hív, arra gondoltam, ajjaj, már megint Lewis (Hamiltonnal) történt valami!

De aztán megtudtam a hírt. El kell ismernem, hogy nem számítottam rá."

Zetsche ugyanakkor a Mercedes csapatának elnökével, Niki Laudával ellentétben nem haragudott Rosbergre, amiért váratlanul úgy döntött, közvetlenül a vb-cím megszerzése után befejezi a pályafutását.

Zetsche és Rosberg a monzai győzelem után Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Tiszteletben tartom ezt a döntést – jelentette ki. – Az egyik versenyzőnk úgy van vele, hogy egyre többet és többet akar, sporttörténelmet szeretne írni, a másik viszont azt mondta, nos, végre megvalósítottam a legnagyobb álmomat, mit érhetnék még el? Mindkét hozzáállásnak van létjogosultsága."

„Számunkra természetesen egyszerűbb és kellemesebb lett volna, ha a következő szezonban két világbajnokunk van – talán küzdelmesebb lett volna, de a szórakoztatáshoz ez is hozzátartozik. Most szükségünk lesz egy új versenyzőre, ilyen az élet.

Nem mondhatnám, hogy sértett (Rosberg visszavonulása), vagy szörnyen csalódott lettem volna miatta. Elfogadom."



Rosberg utódját megtalálni ugyanakkor problematikusabbnak bizonyul még a vártnál is. „Szörnyen bonyolult" – erősített meg Lauda a svájci Blicknek arra utalva, hogy a Williams állítólag csak nagy összegért adná Valtteri Bottast a Mercedesnek, és az alkunak a címvédő istállótól távozó Paddy Lowe is a részese lehet, aki egy ideig most elvileg nem állhatna munkába máshol, de Grove-ban szeretnék, ha mihamarabb elkezdene dolgozni náluk.

A Blick szerint az egyenletben szerepelhet még az újonc Lance Stroll milliárdos édesapja is, aki anyagi áldozatra is hajlandó lehet azért, hogy a Mercedes elvigye Bottast, mert így a fia a kevésbé erősnek tartott Felipe Massa csapattársa lenne, és mellette jobbnak tűnhetne.

Az As című spanyol lap azt írta, Bottas leigazolását a Mercedes február 23-án fogja bejelenteni, ezt azonban a csapat sajtófőnöke határozottan cáfolta. Ő azt állította, még nem tűztek ki dátumot a hír közlésére, sőt amint véglegessé válik Rosberg utódjának személye, rögtön nyilvánosságra is hozzák majd.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!